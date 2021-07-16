شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن والأطفال أكثر تأثرا بدرجات الحرارة المرتفعة.. اعرف إزاى تحميهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت البلاد تمر بحالة من ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من نسب الرطوبة العالية، وهو ما يؤثر على الصحة العامة، فيمكن أن تمرض من الحرارة المرتفعة إذا لم يتمكن جسمك من تبريد نفسه وتهدئتك بشكل صحيح، ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الأشياء الرئيسية التى تؤثر على قدرة جسمك على تبريد نفسه أثناء الطقس شديد الحرارة هى:

رطوبة عالية: عندما تكون الرطوبة عالية، لا يتبخر العرق بسرعة وهذا يمنع جسمك من إطلاق الحرارة بالسرعة التى قد يحتاجها.

العوامل الشخصية: يمكن أن يلعب العمر، والسمنة، والحمى، والجفاف، وأمراض القلب، والأمراض العقلية، وسوء الدورة الدموية، وحروق الشمس، دورًا في تحديد ما إذا كان الشخص يمكن أن يبرد بدرجة كافية في الطقس الحار جدًا.

الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو أمراض عقلية.

ابق فى المبانى المكيفة بقدر ما تستطيع: تكييف الهواء هو الطريقة الأولى لحمايتك من الأمراض المرتبطة بالحرارة.

لا تعتمد على مروحة كجهاز التبريد الرئيسي خلال موجات الحر الشديدة.

اشرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش للشرب.

لا تستخدم الموقد أو الفرن للطهي ، فهذا سيجعلك أنت ومنزلك أكثر سخونة.

قلل من نشاطك بالخارج خاصة فى منتصف النهار عندما تكون الشمس شديدة الحرارة.

قم بوضع واقى الشمس.

نظم نشاطك، ابدأ الأنشطة ببطء وقم بزيادة الوتيرة تدريجيًا.

اشرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش لشرب المزيد قد تكون تقلصات العضلات علامة مبكرة على المرض المرتبط بالحرارة.

ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة.

إذا كنت تمارس رياضة أثناء الطقس الحار، احم نفسك من الحرارة وأشعه الشمس.

إذا كنت ترتدى الكمامة وتشعر بارتفاع درجة حرارتك أو تواجه صعوبة فى التنفس، فضع مسافة 6 أقدام على الأقل بينك وبين الآخرين وقم بإزالة غطاء الوجه.

قم بجدولة التمارين والممارسات فى وقت مبكر أو متأخر من اليوم عندما تكون درجة الحرارة أكثر برودة.

اطلب الرعاية الطبية فورًا إذا كنت تعانى من أعراض المرض المرتبط بالحرارة.

يمكن للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية للوقاية من المرض بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة:حتى الشباب والأصحاء يمكن أن يمرضوا من الحرارة إذا شاركوا في أنشطة بدنية شاقة أثناء الطقس الحار: