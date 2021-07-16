كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 يوليو 2021 01:49 مساءً - للكمون فوائد كثيرة ويعتبر من التوابل، ولكن فوائده العلاجية التي ننساها حين قدمته لنا أمهاتنا في حال معاناتنا من المغص، كما يضاف لبعض الطبخات في المطبخ العربي، ولذلك تتساءل الحوامل عن فوائده في فترة الحمل؛ والدكتورة عبير رضوان، إختصاصية التغذية تشير لفوائده ومحاذير تناوله للحامل كالآتي.

ما هو الكمون؟

نبات عشبي حولي

حسب تعريف ويكيبديا يوصف الكمون بأنه نبات عشبي حولي محدود النمو يصل ارتفاعه إلى 30-40 سم، وأوراقه مركبة رفيعة لونها أخضر داكن ويحمل النبات أزهاراً صغيرة بيضاء أو أرجوانية في نورات خيمية، والثمار بيضاوية مستطيلة تنشق كل منها بسرعة عند جفافها إلى ثميرتين منحنيتين. ولون الثميرة أخضر زيتوني، ويبلغ طولها من 0.4 – 0.7 سم وقطرها 2 - 3 مم ورائحتها عطرية وطعمها مُر قليلاً، وقد استخدم الكمون منذ القدم في وصفات علاجية وغذائية عديدة، وله اسماء متعددة حسب البلد التي يتواجد فيها.

فوائد الكمون للحامل

يعالج وجع المعدة

يستخدم مستحلب الكمون لإدرار الحليب لدى المرضعات بعد الولادة ويجب على الحامل أن تأخذ هذه الفائدة الكبرى بعين الاعتبار.

يستخدم على صورة كمادات في حال شعرت الحامل باحتقان الثدي.

يستخدم على صورة خارجية كتدليك في حال شعور الحامل بآلام في العضلات.

يعالج وجع المعدة؛ ولكن يجب تعاطيه بحذر.

يحمي الجنين من العيوب الخلقية التي قد يتعرض لها خلال الحمل.

يسهم الكمون في خفض معدلات الولادة المبكرة.

يزيد الكمون كميات الهيموجلوبين؛ مما يحمي الحامل من فقر الدم.

محاذير تناول الكمون للحامل

يسبب انتفاخ بطن الحامل

تناول الكمون بكميات كبيرة يؤدي إلى انتفاخ بطن الحامل.

قد يسبِّب أحياناً بعض الفتور في العلاقة الزوجية.

رغم أنه يوصف لانقاص الوزن؛ لكنه لا يساعد في إنقاص الوزن بالنسبة إلى المرأة الحامل.

قد ينتج عن تناوله أحياناً أعراضاً جانبية، تؤثرعلى وظائف الكليتين.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.