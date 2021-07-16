تعرفوا على بعض الطرق لإزالة بقع الوجه بسرعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

رغم أن البقع تتشكل بسرعة وتتلاشى ببطء إلا أن هناك 3 طرق لإزالة البقع والتخلص منها في وقت وجيز، وفق ما أكدته الجراحة وطبيبة التجميل والمحاضرة العالمية الدكتورة جونكيل شانتري لموقع “إكسبريس” البريطاني.

تقول شانتري إن هناك أنواعاً مختلفة من البقع، بما في ذلك الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور والخراجات وحب الشباب، وما إلى ذلك.

وتضيف إلى أنه من الصعب بحال اختفاء تلك البقع من الوجه بين عشية وضحاها، كاشفة النقاب عن أسرع 3 طرق للتخلص منها.

1. Theraclear

يدور الحديث عن تقنية جديدة هي عبارة عن آلة تمثل ثورة في علاج بقع الوجه، عبر نوع معين من الضوء يعمل على تقليل البكتيريا وإزالة حب الشباب بسرعة.

آلة العلاج الضوئي هذه بالتأكيد لا يمكنك شراءها لنفسك، بل هي موجودة في العيادات، بحسب شانتري التي قالت إن هذه الآلة عبارة عن سحر خالص وهي أسرع طريقة لإزالة البثور.

2.البنزويل بيروكسايد (Benzoyl peroxide)

وهو مركب عضوي فعال في قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. ووفقاً لشانتري فهو خيار ممتاز إذا كنت بحاجة إلى حلّ سريع في المنزل.

3. حمض الساليسيليك (Salicylic acid)

خيار آخر للعلاج في المنزل هو حمض الساليسيليك والذي يمكنه باعتباره تونر (سائل خفيف يعمل على التقليل من إفرازات البشرة الدهنية وإنعاش ملمسها وقبص المسام الواسعة) أو مصلاً تسريع حلّ انتشار حبّ الشباب.

كيفية منع البقع

وأشارت شانتري إنه لا يجب فقط الاعتماد على العلاجات للتخلص من البقع، إذ يجب أن نتبع نظاماً معيناً لمنعها من العودة مجدداً.

وتضيف في هذا الصدد أن النظام الذي يعالج البشرة ويحميها يجب أن يشمل: منظف، تونر، مصل مضاد للأكسدة، تقشير، واقي من الشمس، ومشتقات فيتامين أ مثل الريتينول أو حمض الريتينوي.