شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لفقدان الوزن بعد الخمسين.. قلل الملح والسكر وأكثر من الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث العديد من التغيرات على الجسم خاصة بعد بلوغ سن الخمسين بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، لذلك من المهم إجراء بعض التعديلات أيضًا على نظامنا الغذائي وفقًا للعمر الذى نعيشه من أجل صحة جيدة والوقاية من الأمراض المزمنة.

وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth" فإن هناك مجموعة من التعديلات من الممكن إجراؤها على نظامنا الغذائي خاصة بعد تخطى سن الخمسين، وبما يتفق مع هذه المرحلة العمرية التي تتطلب احتياجات معينة للحفاظ على صحة جيدة.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن عملية الهضم تختلف مع تقدم العمر، ومن ثم قد تحدث زيادة في الوزن غير مبررة خاصة لدى النساء عند بلوغ سن اليأس وانقطاع الطمث، وهناك مجموعة من النصائح الغذائية تساعد الأشخاص في هذه المرحلة العمرية على الحفاظ على وزن صحى وتفادى الوزن الزائد أو السمنة.

1- الإكثار من شرب الماء، خاصة أنه مفيد في عملية الهضم كما أنه يحافظ على المعادن في الجسم، بجانب أنه يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

2- تناول الخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة، خاصة أنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج الجسم، كما أن البعض منها غنى بالألياف التي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أن معظم الخضراوات والفاكهة منخفضة السعرات الحرارية بما يحافظ على وزن الجسم من الزيادة.

3- عدم الإفراط باستهلاك الملح، لأنه يحبس السوائل في الجسم كما أنه في هذه المرحلة العمرية قد تكون أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم نتيجة الإفراط باستخدام الملح.





4- عدم تناول السكريات المصنعة والحلوى، لأنها ترفع مستويات السكر في الدم.

5- تناول كمية كافية من الدهون غير المشبعة والتي تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية وتتوافر في الأسماك مثل السلمون والتونة والمكسرات النية.

6- الاعتماد بشكل أساسي على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات كالحبوب والدجاج.