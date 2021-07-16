صحة ورشاقة

كبير أطباء بريطانيا يحذر قبل رفع القيود: أزمة كورونا قد تعود سريعاً

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر كريس ويتي، كبير الأطباء في إنجلترا قبيل رفع قيود مكافحة جائحة "كوفيد-19" من أن أزمة فيروس قد تعود سريعاً على نحو مفاجئ، قائلاً إن البلاد لم تتجاوز الخطر بعد.

وتبدأ الحكومة رفع معظم القيود في إنجلترا اعتباراً من 19 يوليو/تموز، قائلة إن حملة التطعيم السريعة ضد المرض أدت إلى حد كبير لتراجع الإصابات الشديدة والوفيات.

وقال ويتي إن الأعداد المنخفضة للمصابين في المستشفيات الآن قد ترتفع مجدداً إلى مستويات خطيرة في غضون الشهرين المقبلين.

وأضاف: "نحن لم نتجاوز الخطر بعد بأي حال، إننا في وضع أفضل بكثير بفضل برنامج التطعيم والأدوية وأشياء أخرى".

وسجلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفاة بالمرض في العالم، لكن ثلثي السكان البالغين تلقوا جرعة اللقاح كاملة.

وأقر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بأن حدوث موجة جديدة من الإصابات والمزيد من الوفيات أمر لا يمكن تجنبه عندما يتم رفع القيود، لكنه أشار إلى أن الضرر الأسوأ يأتي من استمرار إغلاق الاقتصاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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