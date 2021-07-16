وفيات قياسية بكورونا في روسيا.. الأعلى منذ بدء الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا، الجمعة، 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة

وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات باللوم فيها على سلالة "دلتا" الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم.

وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضاً تسجيل 25704 إصابات جديدة في أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال إن العدد الرسمي للإصابات بلغ الآن خمسة ملايين و907999، بينما ارتفعت الوفيات إلى 146868.

وذكرت وكالة الإحصاءات الاتحادية التي تجري إحصاء منفصلاً أن روسيا سجلت نحو 290 ألف وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" بين أبريل/نيسان 2020 ومايو/أيار 2021.