شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر ضربة الشمس على صحتك.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ضربة الشمس عمومًا عندما يتعرض الفرد لدرجات حرارة شديدة لفترة طويلة جدًا سواء كان العمل أو التمرين أو مجرد الجلوس في بيئة حارة، وتُعرف ضربة الشمس بأنها حالة خطيرة ويجب اعتبارها حالة طارئة.

ووفقا لتقرير موقع "medical news today" قد تشكل ضربة الشمس خطورة إذا تركت من دون علاج.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تسببت ضربة الشمس في وفاة 7415 شخصًا في الولايات المتحدة بين عامي 1999 و 2010.



أعراض ضربة الشمس أعراض ضربة الشمس

تشمل أعراض ضربة الشمس ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم: ارتفاع درجة حرارة الجسم هو السمة الرئيسية لضربة الشمس.

التغيرات العقلية: يمكن أن تشمل الارتباك والنوبات (خاصة عند الأطفال) والهذيان والتلعثم في الكلام والتهيج والغيبوبة .

تغيرات العرق: في حالة ضربة الشمس الناجمة عن الطقس الحار ، يشعر الجلد بالحرارة والجفاف، ضربة الشمس التي يسببها المجهود البدني ستجعل الجلد يشعر بالرطوبة.

الغثيان: شعور بالغثيان أو بالحاجة إلى التقيؤ.

الصداع.

تغير اللون: قد يتحول الجلد إلى اللون الأحمر مع ارتفاع حرارة الجسم.

التنفس: قد يصبح التنفس أسرع وأسهل.

معدل ضربات القلب: بينما يحاول الجسم أن يبرد ، يتعرض القلب لضغوط متزايدة مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب.



علاج ضربة الشمس علاج ضربة الشمس

يجب أن يتم خفض درجة حرارة الأفراد الذين يعانون من ضربة الشمس بأسرع ما يمكن،

وهناك عدد من الطرق المحتملة لتحقيق ذلك، منها: