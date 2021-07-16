شكرا لقرائتكم خبر عن ما المدة الزمنية المحددة لاتباع رجيم الماء دون التعرض لمخاطر صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجيم الماء، هو أحد أنواع الأنظمة الغذائية الشائعة لإنقاص الوزن، وهو مثله مثل أنواع الدايت الأخرى له مزايا وعيوب أيضًا، ولعل أهم مزاياه أنه يساعد في فقدان الوزن بسرعة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

يحقق رجيم الماء نتائج فعالة وسريعة في إنقاص بعض الكيلوجرمات، ولكن الجسم مع هذا النظام الغذائي يفتقد للعديد من العناصر الغذائية الأساسية، خاصة أنه يعتمد في الأساس على شرب الكثير من الماء فقط بدون تناول أي طعام خلال فترة تتراوح بين 24 ساعة إلى 3 أيام على أقصى تقدير وفقًا لخبراء التغذية.

وللتأكد من أن رجيم الماء يتم بأمان، يجب على الناس الاستعداد له بشكل صحيح واختيار وقت جيد لبدء هذا النوع من الرجيم، بحيث لا يحتاج الجسم إلى الكثير من الطاقة في هذا التوقيت والتي يوفرها الطعام بشكل أساسي وليس الماء.

ولعل من أبرز فوائد اتباع رجيم الماء فوائد رجيم الماء، هو فقدان الوزن لأنه يمنحك شعورًا بالشبع لفترة طويلة، وكذلك طرد السموم من الجسم، كما أنه يساعد على ضبط مستويات ضغط وسكر الدم على حد سواء، بجانب ذلك يستخدم الجسم مع رجيم الماء، الدهون المخزنة كمصدر للطاقة وهو ما يساعد على حرق نسبة عالية من الدهون.

كما قد يساعد رجيم الماء في منع نمو الخلايا السرطانية، بجانب قدرته على الوقاية من الأمراض الخطيرة.

ومن المهم، استشارة طبيب التغذية قبل اتباع رجيم الماء خاصة أنه قد يكون غير آمن لكل الأشخاص مثل كبار السن والذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

ويشير خبراء التغذية أيضًا إلى أن السرعة التي يعتمد عليها رجيم الماء في إنقاص الوزن، قد تجعله غير فعال لأنه من الأفضل فقدان الوزن ببطء حتى تستمر نتائجه على المدى الطويل.

ويملك هذا النظام مخاطر عديدة منها أنه عند التوقف عنه والعودة الى ممارسة العادات الغذائية الخاطئة سيؤدى إلى اكتساب مزيد من الوزن في فترة قليلة، كما لا ينصح بالاستمرار على هذا النظام أيضًا لفترات طويلة فقد يصيب الجسم بالضعف والهزلان والأمراض المزمنة نتيجة فقدان العناصر الغذائية الأساسية مع هذا النظام.