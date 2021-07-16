على معدة فارغة...4 مشروبات ديتوكس أول أيام عيد الأضحى

بيروت - نادين محمد -

أضرار عديدة يسببها الإفراط في تناول اللحوم في عيد الاضحى، لذا لا غنى عن مشروبات الديتوكس للتخلص من السموم والتي يجب تناولها على معدة فارغة لتخفيف الوزن.

يمكن أن تكون مشروبات التخلص من السموم فعالة جداً في رحلة إنقاص الوزن. هذا في المقام الأول لأن مشروبات الديتوكس تسهل الهضم السليم والجهاز الهضمي الجيد هو مفتاح فقدان الوزن الصحي. تساعد مشروبات التخلص من السموم أيضاً في طرد السموم من الجسم وتعطي دفعة كبيرة لعملية التمثيل الغذائي في الجسم.

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يمكن أن يساعدك التمثيل الغذائي الجيد والجهاز الهضم في تحقيق هدفك في إنقاص الوزن بسهولة، وستزيد هذه المشروبات الخمسة من عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعدك في إنقاص الوزن، حتى إذا كنت لا تتبع نظاماً غذائياً صارماً فيجب أن لا يخلو نظامك الغذائي من مشروبات الديتوكس للتخلص من السموم.

ماء الكزبرة

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الكزبرة تحفز الإنزيمات والعصائر الهضمية، والتي من المعروف أنها تعزز الجهاز الهضمي فيعد ماء الكزبرة مصدراً جيداً للألياف أيضاً، وهذا المشروب غني بالمعادن والفيتامينات والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك والفيتامينات أ، ك، ج.

نغلي الكزبرة والماء على النار وتبرد طوال الليل ويُصفَّى الماء في صباح اليوم التالي وماء الكزبرة جاهز.

ماء الكمون والليمون

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الكمون يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع عن طريق زيادة سرعة التمثيل الغذائي وتحسين الهضم.

ننقع بذور الكمون طوال الليل، ثم نغلي الماء مع البذور.

نصفي البذور ونشرب الماء الفاتر ونضيف نصف عصير ليمونة إلى ماء التخلص من السموم ونشربه كأول مشروب في الصباح.

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يمكن أن يساعدك تناول العسل قبل النوم مباشرة على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال ساعات النوم الأولى فيساعد ذلك المشروب على تخليص الجسم من السموم، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية أيضاً.

الهرمونات الأساسية في العسل تكبح الشهية وتساعد على إنقاص الوزن.

من ناحية أخرى، تساعدك القرفة على فقدان الدهون وتدعم إنقاص الوزن.

كما أن خصائص القرفة المضادة للميكروبات والطفيليات تجعلها واحدة من أصح التوابل على الإطلاق. تمنع نزلات البرد والحساسية والكوليسترول والتهابات المثانة وما إلى ذلك.

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الحلبة هي مصدر غني للعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس وفيتامين B6 والبروتين والألياف الغذائي. كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

تعود معظم الفوائد الصحية للحلبة إلى وجود الألياف فيها وبفضل محتواها العالي من الألياف، تساعد الحلبة في الهضم ومنع الإمساك. تحتاج فقط إلى نقع بعض بذور الحلبة طوال الليل وشرب الماء في الصباح الباكر على معدة فارغة.