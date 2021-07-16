الأكثر غنى بأحماض أوميجا 3 ..10 أطعمة لصحة شرايينكِ وقلبكِ

بيروت - نادين محمد -

لتحسين صحة القلب أطعمة عديدة غنية بأحماض أوميجا 3 وقدرتها على تقليل مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة للمساعدة في صحة قلب .

إليك أكثر الأطعمة غنى بأحماض أوميجا 3 التي يجب أن تتناولها.

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1. سمك السلمون

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السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها فوائد كبيرة، ويمكن أن يساعد تناول أسماك السلمون مرة واحدة في الأسبوع على خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات المؤلمة في الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2. التونة

التونة مثالية لقلبك لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم. عندما يتم بانتظام، فإن المستويات العالية من الزنك والمنغنيز والسيلينيوم يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العقلية ومناعتك.

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3. الماكريل

يمكن استخدام الماكريل والسلمون بالتبادل في الوصفات، ولكنّ هناك اختلافاً طفيفاً في الطعم. تحتوي هذه السمكة على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، ومن المعروف أن هذه الدهون تؤثر على مستويات السكر في الدم بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على خفض مستويات الدهون في جسمك، مما يساعد عقلك وقلبك.

4. الرنجة

الرنجة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومن المعروف أن المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي تساعد ليس فقط في نمو الدماغ، والحفاظ على صحة جيدة إنما تقلل الالتهاب أيضاً.

تعد الرنجة مصدراً جيداً للدهون الصحية نظراً لغناها بالمغنيسيوم الذي يحافظ على صحة دماغك.

5. الجوز

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة مثل الجوز في تقليل الكوليسترول الضار في الجسم وحمايتك من تصلب الشرايين وغيرها من الحالات الخطيرة.

6. السبانخ

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السبانخ أحد الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 كما أن السبانخ مليء بالعناصر الغذائية مع سعرات حرارية قليلة. ثانياً، من الأطعمة الخارقة لأنه يمكن أن يساعد في صحة عظامك وبشرتك وشعرك.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على مجموعة قوية من البروتينات والفيتامينات والمعادن المهمة التي ستزيد من صحة دماغك.

7. التوفو

التوفو هو عنصر أساسي في أي نظام غذائي نباتي فهو مصدر رائع للبروتين، ولكنه مليء بالأحماض الأمينية. يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الثمانية الأساسية التي يحتاجها جسمك للنمو.

عندما يتعلق الأمر بصحة دماغك، فأنت بحاجة إلى المنجنيز والسيلينيوم والفوسفور والمغنيسيوم والزنك.

8. بذور الشيا

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بذور الشيا تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أن ارتفاع مستوى المغنيسيوم فيها جيد لصحتك العقلية.

9. الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكنها تحسين وظائف المخ وكذلك تحسين صحة القلب.

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10. البيض

البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، إلا أن تأثيره ضئيل على الشرايين في قلبك، وفقاً لدراسة أجرتها هارفارد هيلث . البيض مليء بالبروتينات والفيتامينات وقليل السعرات الحرارية.

إضافة إلى أن البيض غني بفيتامين B وC وD وE وK وأغلبها أنواع فيتامينات تحافظ على صحة دماغك.

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