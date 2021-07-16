 افضل تمارين حرق دهون الثدي

بيروت - نادين محمد - من المهم ممارسة تمارين حريق دهون الثدي. فهي تساعد على شده. كما انها تحد من ترهله. ومن الممكن الاستعانة ببعضها من اجل تصغير حجم الصدر. لكن من اجل الاستفادة من هذه التمارين الى اقصى حد، من الضروري تعلم طريقة تطبيقها الصحيحة، علماً ان هذا امر سهل جداً ويمكن القيام به في المنزل. اذاً هذه ابرز تمارين حرق دهون الثدي التي يمكن ممارستها في دقائق قليلة.



تتنوع تمارين حرق دهون الثدي وهي مفيدة جداً حيث تساعد على شده وتمنع ترهل بشرته وعضلاته كما تساهم في تصغيره في حال الحاجة الى ذلك.

تمرين كوبرا



1 يتم الاستلقاء على البطن.

2 توضع اليدان خلف الرأس.

3 يرفع الجزء الاعلى من الجسم مع الرأس.

4 يجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 5 ثوان. تستعاد الوضعية الاساسية وبعد هذا يتم تكرار الحركة مرات عدة.

التمرين الثاني



1 يتم الوقوف بشكل مستقيم مع ابعاد الساقين احداهما عن الاخرى.

2 توضع كرة مضرب في راحتي اليدين.

3 يتم رفعهما حتى مستوى الصدر مع الضغط على الكرة بهما.

4 يجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 10 ثوان ثم الاسترخاء وتكرار التمرين مرات عدة.

التمرين الثالث او تمرين الفراشة



1 يتم الوقوف بشكل مستقيم.

2 يجب في هذه الحالة حمل الاثقال بواسطة اليدين.

3 يتم مد الذراعين على الجانبين ثم جمع اليدين عند منطقة الصدر ثم اعادتهما الى الوضعية الاساسية. ومن المفيد تكرار التمرين 15 مرة.

التمرين الرابع او ضغط الاكتاف



1 يجب الجلوس بشكل مستقيم على كرسي.

2 يجب حمل الاثقال باليدين.

3 يتم رفع الاثقال على ان يشكل المرفقان مع الذراعين زاوية قائمة.

4 بعد هذا يجب مد الساعدين الى الامام ثم استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين 10 مرات.

التمرين الخامس او رفع الاوزان



1 يجب في هذه الحال الوقوف بشكل مستقيم مع حمل الاثقال.

2 تضم اليدان نحو البطن.

3 ترفعان بعد هذا في اتجاه الصدر.

4 تتم استعادة الوضعية الاساسية ثم تكرار التمرين 15 مرة.

التمرين السادس



1 يتم الوقوف بشكل مستقيم مع رفع الكتفين الى اعلى.

2 يجب أن يتم ابعاد الساقين احداهما عن الاخرى.

3 يتم بعد هذا مد الذراعين على جانبي الجسم ورفعهما قليلاً مع توجيه راحتي اليدين الى اعلى.

4 يتم تحريك الذراعين الى الخلف ثم تستعاد الوضعية الاساسية ويتم تكرار التمرين مرات عدة.



التمرين السابع او تمرين القرفصاء



يعتبر من ابرز تمارين حرق دهون الثدي ومن اجل ممارسته يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الوقوف بشكل مستقيم مع حمل الاثقال بواسطة اليدين.

2 يتم بعد هذا مد الذراعين الى الامام.

3 يتم ابعاد الساقين احداهما عن الاخرى.

4 يجب ثني الركبتين.

5 ترفع الاوازن الى اعلى قدر الامكان ويتم الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 5 ثوان.

6 تتم استعادة الوضعية الاساسية ثم تكرار التمرين نفسه 10 مرات. وهكذا بات من الممكن ممارسة تمارين حرق الدهون السهلة في المنزل.





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