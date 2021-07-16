بيروت - نادين محمد - كيف انحف في شهر 20 كيلو. تبحث الكثيرات ممن يعانين من السمنة او الوزن الزائد عن الاجابة الصحيحة والقابلة للتطبيق على هذا السؤال. ويبدو انه من الممكن الوصول الى هذه النتيجة في حال تم اتباع برنامج غذائي خاص سهل وسريع المفعول. ومن الضروري في هذه الحالة الالتزام بالقواعد وتنفيذ التعليمات بالشكل التام من اجل استعادة الرشاقة من دون حرمان. اذاً من المهم معرفة الاجابة على السؤال كيف انحف في شهر 20 كيلو وما يجب فعله لتحقيق هذا الهدف الصحي.



من اجل الاجابة على السؤال كيف انحف في شهر 20 كيلو، من المهم التعرف على برنامج رجيم يمكن تطبيقه في 4 اسابيع. وهو سهل جداً ولا يسبب الشعور بالحرمان.

الاسبوع الاول



الفطور. حبة فاكهة، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من السلطة المشكلة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، 3 ملاعق طعام من الارز المطهو من دون زيت.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، حبتان من الفاكهة، طبق كبير من السلطة.

الاسبوع الثاني



الفطور. كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر ومن الدسم، حبتان من فاكهة موسمية، قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. طبق صغير من التونة من دون زيت، طبق سلطة كبير، حبة فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من شوربة الخضار المصنوعة من دون دسم، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر ومن الدسم.

الاسبوع الثالث



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من جبنة من دون دسم، 3 حبات خيار، 4 ملاعق طعام من الفول من دون اضافة الزيت.

الغداء. 3 قطع متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق سلطة كبير، كوب من عصير البرتقال الطبيعي، 3 ملاعق طعام من المعكرونة او الارز المطهو من دون زيت.

العشاء. طبق من شوربة الخضار.

الاسبوع الرابع



الفطور. حبة تفاح، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر مع بذور الكتان، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قبضة من المكسرات النيئة من دون ملح ومن دون زيت.

الغداء. طبق من شوربة حبوب او خضار مصنوعة من دون دسم، 3 حبات خيار او طبق سلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. طبق من سلطة الخيار واللبن الزبادي الخالي من الدسم، كوب من الشاي الاخضر او من خلاصة نباتية من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من التوست او من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

وهكذا يشكل هذا البرنامج الاجابة على السؤال كيف انحف في شهر 20 كيلو. والى جانب اتباعه من الضروري تطبيق بعض القواعد الصحية. ومنها شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً والنوم لما لا يقل عن 7 ساعات كل ليلة فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

