شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متلازمة فرط النوم النادرة؟.. بعد إصابة هندى بالنوم 300 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط النوم من أحد الأمراض الخطيرة التى تحدث لعدد نادر للغاية من الأشخاص حول العالم، التى يطلق عليها داء فرط النوم HPA، والذى يحدث نتيجة حدوث اضطرابات بالغدة الكظرية التى تؤثر على هرمون النوم وتصيب الشخص بالنعاس المفرط.





وطبقا لتقرير نشر فى موقع "تايمز أوف إنديا" فنتناول خلال التقرير التالى أبرز المعلومات عن مرض فرط النوم.ما هو مرض فرط النوم؟

مرض يحدث نتيجة اضطرابات فى الغدد الكظرية وخلاله يعانى الشخص من النوم لفترات طويلة قد تصل إلى 25 يوما بشكل متقطع.

لماذا يحدث مرض فرط النوم؟

مرض فرط النوم قد يحدث نتيجة اضطراب أيضا فى بروتين الدماغ المعروف باسم TNF-alphak، المرتبط بالعديد من الوظائف البيولوجية مثل النعاس المفرط، انقطاع النفس أثناء النوم.

ما الفرق بين المصابين بفرط النوم والأشخاص الطبيعيين؟

يعانى الشخص المصاب من النوم المفرط لمدة قد تصل إلى 25 يوما بشكل متقطع، بينما يبلغ عدد ساعات النوم الطبيعية للأشخاص الطبيعيين من 6 إلى 8 ساعات يوميا.

كيف يؤثر مرض فرط النوم على المصاب به؟

يساهم النوم بشكل كبير فى تحقيق التوازن بالعديد من الوظائف المهمة مثل التعلم والذاكرة وزيادة المعرفة والقدرة على الاستيعاب، لأن تغيير مواعيد النوم عن المعدلات الطبيعية يؤثر على منظم ضربات القلب اليومى وغيرها من الأمراض.

هل تم تسجيل حالات نادرة بهذا المرض على مستوى العالم؟

نشرت إحدى وسائل الإعلام الهندية عن إصابة رجل من منطقة ناجور الهندية بهذا المرض النادر، وأكد طاقم الأطباء أن هذا الرجل قضى نحو 300 يوم فى السنة وهو نائم، وذلك بسبب اضطراب فى النوم.