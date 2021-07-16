كورونا حول العالم.. إصابات الهند تتجاوز 31 مليوناً وقفزة جديدة بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 189 مليوناً و748 ألفاً و950 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و83 ألفا و256 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 173 مليونا و165 ألفا و268 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

36 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 36 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، الخميس ارتفاعاً من 28 قبل يوم.

وذكرت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة محلية واردة من الخارج.

وقالت إن حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 ارتفاعاً من 8 إصابات قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92183 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





إصابات الهند تتجاوز 31 مليوناً

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، الجمعة، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 31 مليوناً بعد رصد 38949 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

كما أظهرت البيانات تسجيل 542 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 412531.





1456 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1456 حالة، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و741781 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 18 وفاة ليصل الإجمالي إلى 91337.





مصر تسجل إصابات دون 100 لليوم الثاني

سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات مقارنة مع 89 إصابة وست وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 283490 من ضمنهم 221516 حالة تم شفاؤها، و16425 حالة وفاة".





1548 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1548 وفاة جديدة بكوفيد-19 و52789 إصابة أخرى بفيروس كورونا، الخميس.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 19 مليوناً و262518، بينما وصل عدد الوفيات جراء كورونا إلى 538942.



