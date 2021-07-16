شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروبات حارقة للدهون.. أبرزها عصير الأناناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعدك الكثير من المشروبات على حرق الدهون الزائدة، مع توفير تغيير منعش في نظامك الغذائي اليومى، في هذا التقرير نتعرف على عدد من المشروبات الحارقة للدهون، والتي يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "eatthis not that".

مشروبات حارقة للدهون

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي لها فوائد صحية للوقاية من الأمراض، وتقليل الالتهابات وحتى تقليل دهون البطن.

ويعمل الشاي الأخضر في الجسم لمنع وتقليل الضرر الخلوي من السموم والجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب زيادة الوزن وصعوبة في فقدان الوزن.

القهوة

ابدأ يومك بشرب القهوة واحرق بعض الدهون من معدتك بأفضل طريقة ممكنة، يمكن لفنجان من القهوة أن يفعل الكثير لصحتنا، ويعتقد الخبراء أنه يمكن أن يساعد في تقليل محيط الخصر لدينا.

نظرًا لاحتواء القهوة على مادة الكافيين، فإنها تسرع عملية التمثيل الغذائي لديك مما يسمح لك بحرق المزيد من الدهون.

الشاي الأسود

الشاي الأسود مفيد لصحتك، لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد والكافيين التي تعزز عملية التمثيل الغذائي والهضم.

إذا كنت تحب بعض الكافيين في الصباح ولكنك لا تتناول القهوة ، فإن الشاي الأسود يوفر دفعة الكافيين التي تحتاجها، مع تحجيم معدتك في هذه العملية.

شاي الزنجبيل

إذا كنت بحاجة إلى تقليل الكافيين وتريد مشروبًا مجربًا لمساعدتك على إنقاص بعض الوزن، جرب كوبًا من شاي الزنجبيل.

يساعد شاي الزنجبيل على تقليل الشهية وحرق السعرات الحرارية، وهو أمر مثالي لزيادة الطاقة.



عصير الليمون لحرق الدهون

عصير الليمون

يمكن أن يساعدك عصير الليمون على التخلص من الكيلوجرامات وتقليل الدهون، لأنه غني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تسريع الجهاز الهضمي.



مشروبات حارقة للدهون

عصير الأناناس

جرب بعض عصير الأناناس للحفاظ على أهدافك الغذائية على المسار الصحيح.

عصير الأناناس، واحدة من الفواكه القليلة التي تحتوي على إنزيم البروميلين وله تأثير سحري على الجهاز الهضمي.