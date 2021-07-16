شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تمارين الأيروبكس لكبار السن.. تحميك من هشاشة العظام ونوبات الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة التمارين الرياضية تلعب دورا هاما في تحسين الحالة الصحية لكبار السن في ظل الإصابة بأمراض تقدم العمر، لذا يدعمك النشاط البدنى في تحسين حياتك الصحية وتحسين مزاجك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع DRhealthbenefits، فإن الفوائد الصحية للتمارين الرياضية لكبار السن متعددة وبينها تمارين الأيروبكس التي قد تبدو شاقة في البداية على كبار السن لكنها تخفف التوتر وتزيد من قدرتك على التحمل:

1.زيادة القدرة على التحمل واللياقة والقوة

قد تشعر بالتعب عند بدء تمرين الأيروبكس المعتاد في البداية، لكن على المدى الطويل تزداد قدرتك على التحمل وتقليل الإرهاق، بجانب تعزيز صحة القلب والرئتين وزيادة قوة العظام والعضلات على المدى الطويل.

2. الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

أوضحت جمعية القلب الأمريكية أن التمارين الرياضية تقوي قلبك وتساعده على ضخ الدم بشكل أكثر فعالية في جميع أنحاء الجسم والحفاظ على نظافة الشرايين عن طريق زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة .

3.يقلل من المخاطر الصحية

تقلل ممارسة تماريت الأيروبكس من خطر الإصابة بالعديد من الحالات ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ، ومرض السكري من النوع 2 ، واضطراب التمثيل الغذائي ، والسكتة الدماغية.

4. خفض مخاطر الإصابة بهشاشة العظام

يمكن أن تساعد تمارين الأيروبكس في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام وتقويتها.

5.يقلل من أعراض الربو

يمكن أن تساعد تمارين الأيروبيكس الأفراد المصابين بالربو على تقليل تكرار نوبات الربو وخطورتها.

6.يساعد على النوم

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم في المساء ، تساعدك تماريت الأيروبكس على الاسترخاء وتخفيف التوتر وبالتالي النوم في وقت قصير.