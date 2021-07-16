شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحافظ على أسنانك من التسوس.. تجنب الحلويات وحافظ على رطوبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحرص على تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا وكذلك زيارة طبيب الأسنان بانتظام أمرًا مهمًا لضمان صحة الفم الجيدة، ومع ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تغييرات على عاداتك الغذائية بما يضمن لك الحفاظ على صحة أسنانك وتجنب تناول الأطعمة التي تضر بصحتها وتسبب التسوس أو تآكل مينا الأسنان أو أمراض اللثة، وفقًا لما ذكره موقع "فوود تى في".

هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الفم والأسنان، مثل الشوكولاتة والحلويات نظرًا لاحتوائهم على نسبة عالية من السكريات التي قد تسبب تسوس الأسنان.

أيضًا يفضل التقليل من تناول الكربوهيدرات البسيطة، حيث تتفاعل مع البكتيريا الموجودة في الفم وتكون اللويحات المعروفة أيضًا باسم طبقة البلاك التي تتسبب بدورها فى تسوس الأسنان.

عندما تتحلل تلك الكربوهيدرات بواسطة البكتيريا الموجودة في الفم تنتج أحماض عضوية تؤدى إلى إزالة المعادن من الأسنان خاصة الكالسيوم الموجود في الأنسجة الصلبة للأسنان، ما يترتب عليه تسوس الأسنان وضعف طبقة المينا.

يؤدي أيضًا استهلاك الأطعمة الحمضية إلى تآكل مينا الأسنان، مما يجعلها عرضة لمزيد من التسوس والحساسية.

فيما يلى.. نصائح الخبراء وأطباء الأسنان من أجل الحفاظ على صحة الفم جيدة:

1- احرص على غسل الفم جيدًا بعد كل مرة تأكل أو تشرب شيئًا ما.

2- تجنب الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات الغازية والأطعمة الحمضية.



الحلويات

3- من المهم أيضًا تضمين المزيد من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي، حيث أظهرت الأبحاث أن زيادة تناول الفاكهة والخضرلوات يقلل من تسوس الأسنان.

4- يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ارتجاع المريء، مراجعة الطبيب للسيطرة على الحالة، خاصة أن هذه الحالة يحدث فيها ارتداد محتويات حمض المعدة إلى المريء وتجويف الفم، ومن هنا قد تسبب مشاكل تآكل مينا الأسنان.

5- الحفاظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء.



فوائد الخضراوات والفاكهة للاسنان

6- تجنب الأطعمة الدسمة المقلية والأطعمة ذات القوام الصلب.

7- من المهم اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن لأنه الطريق الصحيح للوقاية من أمراض اللثة إلى جانب تسوس الأسنان.