شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا من المفضل إدراج الشوفان فى وجبات طفلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوفان من الوجبات الصحية المفيدة لصحة طفلك، حيث تعتبر مصدرا هاما للكربوهيدرات، كما أنه يحتوى نسبة عالية من الألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن وغني بالعناصر الغذائية، بجانب فعاليته في خفض الكوليسترول.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "اكسبريس"، فإن الشوفان يحتوى على 7 فيتامينات بما في ذلك الحديد والكالسيوم، كما أنه يحتوى على ضعف البروتين الموجود في الحبوب الكاملة أو الذرة الكاملة، بجانب أن الشوفان يوفر احساسك بالشبع .





ومن أبرز الفوائد الصحية للشوفان للأطفال، مايلى:1. يحسن وظائف المخ

فإن تناول الشوفان قادر على تحسين وظائف المخ بنسبة 20 % عند القيام بمهام تتطلب التركيز والذاكرة، لأنه يكون مصدرًا للطاقة للدماغ لفترة أطول من مصادر الطاقة الأخرى من الطعام.





2. يعزز جهاز المناعة

فوائد تناول الشوفان التي تعتبر مهمة أيضًا لفترة نمو الطفل هي الحفاظ على جهاز المناعة لدى الطفل وتحسينه، لأن الشوفان يحتوي على محتوى بيتا جلوكان القادر على زيادة قوة جهاز المناعة لدى الأطفال من هجمات عدوى الكائنات الحية الدقيقة.





3.يساعد على نمو العظام

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من المعادن المختلفة أهمها الكالسيوم الذى يعد معدنا هاما جدًا لنمو العظام عند الأطفال.





4. يساعد على نمو الأسنان

تعتبر الفوائد المعدنية مثل الكالسيوم من محتوى الشوفان ممتازة أيضًا في المساعدة في عملية نمو الأسنان عند الأطفال، حيث تكون ذروة نمو الأسنان بشكل عام في مرحلة المراهقة .





5. غنى بمضادات الأكسدة

يحتوي الشوفان على العديد من مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة التي يمكن أن تهاجم خلايا الجسم وتؤدى إلى الأمراض المختلفة مثل السرطان.