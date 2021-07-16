شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لاسمرار اليدين.. استخدمى عصير الليمون مع الخيار وجل الصبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب الطقس الحار خلال شهور الصيف في العديد من المشاكل الصحية خاصة المتعلقة بالجلد والبشرة، حيث تبدو جافة وباهتة بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية ما ينتج عنه اسمرار الجلد، لأنها تنجح في اختراق الطبقات السفلية منه، حيث يزيد اسمرار الجلد من خطر التعرض للشيخوخة المبكرة، وتتعرض أيدينا لأكبر قدر من التعرض لأشعة الشمس ومن الصعب جدًا حماية أيدينا من تلك الأشعة الضارة.

يرصد التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" علاجات منزلية لاسمرار الأيدي الناتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس:





خلطة الزبادي مع الكركم

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، بينما يعمل الكركم على توحيد لون البشرة، ضعى الخليط على يديك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.



الليمون

عصير ليمون

يحمي فيتامين سي الموجود في عصير الليمون خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، قومى بنقع يديك في عصير الليمون الدافئ لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء البارد، ومن المهم ترطيب يديك باستخدام كريم خاصة أن عصير الليمون الحمضي يمكن أن يصيب بشرتك بالجفاف.

اللوز المنقوع مع اللبن

اللوز غني بالفيتامينات التي تحمي البشرة وتحسن صحة الجلد، خذى من 5 إلى 6 حبات من اللوز المنقوع، ثم امزجيها من الحليب لعمل عجينة وضعيها على يديك طوال الليل ثم اغسليها بالماء النظيف.

خشب الصندل ومسحوق الكركم

خذى ملعقتين صغيرتين من مسحوق خشب الصندل ومسحوق الكركم واخلطهيم جيدًا، واضيفى 2 إلى 3 قطرات من ماء الورد ثم اخلطيهم معًا لصنع عجينة سميكة، وضعيها على يديك لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء، حيث تعمل على تحسين بشرة الجلد وعلاج المناطق المتضررة.



جل الصبار

جل الصبار

مضادات الأكسدة الموجودة في جل الصبار تحمي خلايا الجلد من التلف وتساعد في إزالة الاسمرار، ضعى جل الصبار على يديك طوال الليل واغسليه بالماء في الصباح.



خيار

معجون الخيار

الخيار غني بالفيتامينات التي يمكن أن تنعش بشرتك وتساعد في استعادة توهجها، فقط اخلطى بضع قطرات من عصير الخيار مع عصير الليمون، وضعيها على يديك لمدة 30 دقيقة قبل شطفها بالماء.