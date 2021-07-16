تعرف على فوائد التمر هندى لتعزيز المناعة وفقدان الوزن

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القاهرة - سامية سيد - التمر هندي غنى بالعناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعدك فى الحفاظ على لياقتك وصحتك، والتمر هندى منخفض فى نسبة السكر في الدم ويحتوي على مغذيات دقيقة ضرورية للجسم بطرق عديدة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد التمر هندى لتقوية المناعة وفقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويحتوى 120 جراماً من التمر هندى الخام على:

-السعرات الحرارية: 287

-الدهون: 0.7 جرام

-كربوهيدرات: 75 جم

-الألياف: 6.1 جرام

-البروتين: 3.4 جرام

-البوتاسيوم: 754 ملجم

-فيتامين ج: 4.2 ملج

فوائد التمر هندى في إنقاص الوزن

التمر الهندي غني بالألياف وقليل المحتوى الدهني، مما يجعله عنصرًا غذائيًا ممتازًا مفيدًا لإنقاص الوزن، حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد والبوليفينول التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن.

محتوى الألياف في التمرهندى يعزز الشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام غير الصحي ويعالج الإمساك، تعمل مركبات الفلافونويد والبوليفينول على منع الجوع وتساعد في إنقاص الوزن.

فوائد التمر هندى في تعزيز المناعة

التمر هندى غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد التمر الهندي في تقوية جهاز المناعة، حيث يمكن أن يمنع التمر هندى أيضًا نمو الالتهابات الميكروبية والفطرية علاوة على ذلك، فإن تناول التمر الهندي كل يوم يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من أي نوع من الحساسية، حيث تساعد خصائصه المطهرة للجسم على التئام أي عدوى والربو والبرد والسعال.



فوائد التمر هندى

التمر هندى وصحة القلب

يعزز التمر الهندي أيضًا صحة القلب، و قد تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الفاكهة المنعشة على خفض الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول "الجيد"، هذا يمكن أن يمنع تراكم الدهون الثلاثية التي يمكن أن تعزز صحة القلب ، وتحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد التمر الهندي أيضًا على تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، حيث يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيه والتي تسمى البوليفينول التحكم في الالتهابات في الجسم ، والحماية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان. يمكن لمضادات الأكسدة هذه أيضًا منع القرحة التي تظهر في البطانة الداخلية للمعدة والأمعاء الدقيقة.