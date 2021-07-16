شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبيب: تناول «الآيس كريم» ليس حلاً لتقليل الشعور بالحر..وهذه هي أفضل البدائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي بعدم اللجوء إلى تناول “الآيس كريم” بغرض تقليل الشعور بالحر في فصل الصيف. وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن تناول الآيس كريم ليس هو الحل لتقليل الشعور بالحر في الصيف، لكونه مشبع بالسكر وخالي من القيمة الغذائية وأكد أن البدائل الصحية لتناول “الايسكريم”، شرب الماء والعصائر الطازجة ومثلجات الفواكه (خلط الفاكهة مع الثلج).

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