شكرا لقرائتكم خبر عن البامية ضرورة للحفاظ على صحة طفلك.. تحسين نمو الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البامية من الأطباق الرئيسية التي يقبل عليها الكثيرون، بجانب أنها تحمل العديد من الفوائد الصحية خاصة لصحة طفلك لأنها تحتوى على عناصر غذائية هامة مثل الفيتامينات والمعادن، كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة والألياف أيضًا.

وأوصى تقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، بضروة إدراج البامية لوجبات طفلك لأنها تحميه من العديد من الأمراض وتسهم في تعزيز نمو الجلد والعظام والشعيرات الدموية.

وفيما يلى أهمية البامية لصحة طفلك:1.مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

تعتبر البامية مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات ، مثل فيتامين أ ، ج ومركبات النياسين وحمض الفوليك وفيتامين هـ، وكل هذه الفيتامينات هامة في نمو الأطفال جسديًا وعقليًا.

كما أنها مصدر جيد للكالسيوم والزنك والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

2.غنية بمضادات الأكسدة

إلى جانب العناصر الغذائية، البامية غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تحمى طفلك من السرطان والأمراض الأخرى، بجانب قدرتها على تحسين وتعزيز صحة الدماغ، وتحسين الإدراك والتعلم والذاكرة.

3.غنية بالألياف

البامية غنية بالألياف وستساعد طفلك على التمتع بجهاز هضمي صحي، وتعزيز صحة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

4. الوقاية من فقر الدم

يمكن أن يؤدي استهلاك البامية بانتظام إلى زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تلعب دورًا مهمًا للغاية في نقل جميع العناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم.





5. علاج الإسهال

ا البامية تساعد في علاج الإسهال والدوسنتاريا عند الأطفال.

6. تحافظ على نمو العظام

تعد البامية مصدرا جيدا للكالسيوم التي تلعب دورا هاما في دعم نمو عظام طفلك والحفاظ عليها ودعم مراحل النمو.