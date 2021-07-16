شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى قراءة كتاب.. فوائد لا تحصى تمنع الزهايمر وتقلل من أعراض الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نتحدث عن القراءة فإننا نعني قراءة بعض الكتب المطبوعة القديمة، حيث إن لها العديد من الفوائد الصحية، حيث إن قراءة الكتب نشاط لن يساعدك فقط على أن تصبح ذكيًا ويثري مفرداتك بل إنها تُعزز أيضًا قدراتك العقلية والتخلص من الاضطرابات العصبية مع التقدم في العمر، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

تساعد القراءة فى الوقاية من الإصابة بالأمراض المعرفية مثل الزهايمر وهو اضطراب عصبي يؤدي إلى انكماش عقلك ويقتل خلايا الدماغ، ونتيجة لذلك تقلل من مهارات الشخص الاجتماعية والسلوكية والتفكير، لذلك عندما ينخرط الناس في نشاط تحفيزي عقليًا مثل القراءة يصبحون أقل عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

القراءة تُعزز قوة العقل لأنها ببساطة نشاط يستهدف الشبكة المعقدة في المخ، وبالتالي تساعد في نضوج هذه الشبكات والدوائر والإشارات وتجعلها أقوى وأكثر تعقيدًا.



فوائد قراءة الكتب

يمكن أن تكون قراءة الكتب وسيلة حقيقية للتخلص من التوتر النفسى وتخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم وتساعدك على الاسترخاء.

يمكن لقراءة الكتب أن تُقلل من الشعور بالعزلة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، حيث يمكن أن تمنحك القراءة هروبًا سريعًا من مشاكل العالم الحقيقي وتأخذك بعيدًا في العالم الخيالي.

تساعد قراءة الكتب الإيجابية في التخلص من تراكم الأفكار السلبية التي يسببها الاكتئاب مما يترتب عليه توليد طاقة إيجابية.



قراءة كتاب قبل النوم

يمكن أن يساعد قراءة كتاب جيد قبل الذهاب إلى الفراش بدلاً من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي فى تعزيز النوم الجيد، حيث تساعد قراءة كتاب قبل النوم على استرخاء عقلك وتعزيز النوم الجيد ليلاً.