صور الهاتف الذكي تكشف إصابتك بفقر الدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة جديدة نشرت هذا الأسبوع في مجلة "بلوس وان"، أنه يمكن من خلال استخدام صورة للجفن الداخلي لشخص ما، التقطت بكاميرا هاتف ذكي قياسية، اكتشاف الإصابة بفقر الدم.

وفقر الدم، هو انخفاض تركيز الهيموجلوبين في الدم، ويؤثر على ما يقدر بنحو 5.6٪ من الأمريكيين وأكثر من 25٪ من سكان العالم.



وفقر الدم الحاد هو عامل خطر كبير للإصابة بالأمراض والوفيات، خاصة عند الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الجزء الداخلي من الجفن السفلي للشخص- يسمى الملتحمة الجفنية- يبدو أكثر شحوبًا مع فقر الدم.

وفي الدراسة الجديدة، حصل الباحثون على صور هاتف ذكي للملتحمة الجفنية من 142 مريضًا لديهم مجموعة واسعة من مستويات الهيموجلوبين، وقاموا بتكبير منطقة صغيرة من الملتحمة في كل صورة وطوروا خوارزمية جديدة تعمل على تحسين دقة الألوان، بالإضافة إلى نموذج تنبؤ يربط لون الملتحمة، مقارنةً بالجلد المحيط وبياض العين بمستويات الهيموجلوبين، وبعد ذلك، اختبر الفريق الخوارزميات الجديدة على الصور التي تم جمعها من 202 مريض جديد.





وعند تحليل مجموعة الصور الجديدة، كان النموذج دقيقًا بنسبة 72.6٪، وحساسًا (71-74.6)، و72.5٪ محددًا عند التنبؤ بفقر الدم.

ولم تغير درجة لون البشرة النتائج، لكن جودة الصورة كان لها بعض التأثير، وتشير النتائج إلى أنه يمكن استخدام تطبيق الهاتف الذكي للكشف عن فقر الدم في الرعاية الصحية عن بعد أو الإعداد عن بعد حيث لا تتوفر البنية التحتية لاختبارات الدم.

ويوضح المؤلفون أنه "يمكن استخدام صور سطح الأوعية الدموية للجفن السفلي التي تم الحصول عليها بواسطة كاميرا الهاتف الذكي لتقدير تركيز الهيموجلوبين في الدم والتنبؤ بفقر الدم الذي يعد حالة صحية خطيرة تصيب مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم مع تأثير غير متناسب في البلدان النامية".

وأضاف الباحثون: "استخدام التقنيات غير الغازية للكشف عن فقر الدم يفتح الباب أمام الفحص والتشخيص والعلاج المبكر على نطاق واسع، لا سيما في الأماكن منخفضة الموارد حيث يكون الوصول إلى الرعاية الصحية ضئيلًا".