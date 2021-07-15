أبوظبي تطلق برنامج التعقيم الوطني بداية من 19 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج التعقيم الوطني بداية من الإثنين، 19 يوليو 2021.

يتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.



وسيبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً.

وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام.

ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.

لتقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي، يرجى زيارة www.adpolice.gov.ae

