المغرب يكشف تفاصيل قرار منع صلاة العيد بالمساجد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للعام الثاني على التوالي، قررت المملكة المغربية إلغاء إقامة صلاة العيد في المصليات والمساجد، لاستمرار تفشي السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، تقرر ضمن ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.





ولفت البيان إلى أن "الأمر يشمل فقط صلاة العيد التي يجوز القيام بها داخل المنازل، موضحة أن المساجد مفتوحة، والحمد لله، للصلوات الخمس وصلاة الجمعة".

وأبرزت وزارة الأوقاف المغربية أن “هذا الإجراء إنما يرجى منه ما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان، راجين الله تعالى أن تأتي علينا، وقد نجونا من الوباء، أعياد مقبلة تعود فيها فرحة الخروج إلى صلاة العيد”.





وأورد البيان في ذات السياق قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، وهو سبحانه القائل “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”، وفي الحديث الشريف “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه”.

وفي المقابل كشفت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2571 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات النشيطة إلى 11.781 حالة بمختلف مستشفيات المملكة.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 14 وفاة ليصل العدد إلى 9418.

وتم التأكد من 1389 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 528645.