شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من تحور فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا يحتاج الكثير منا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من هذه السلالات، خاصة أن هناك بعض الطفرات في متغيرات كورونا الجديدة تثير قلق الخبراء وتسهل على الفيروس إصابة الناس بالفعل، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من تحور فيروس كورونا، بحسب موقع "self".

طرق الوقاية من تحور فيروس كورونا

1. ارتدِ كمامة مناسبة بشكل صحيح

لا تزال أقنعة الوجه وسيلة مهمة لحماية نفسك من سلالات فيروس كورونا وانتشار الفيروس، حيث يوفر القناع حاجزًا ماديًا يمكن أن يساعد في منعك من استنشاق الرذاذ التنفسي لأشخاص آخرين ويمنعك من نشر رذاذك.

2. احصل على لقاح كورونا

الحصول على اللقاح من أفضل الطرق للوقاية من فيروس كورونا ومتغيراته الجديدة.

3. التهوية الجيدة للأماكن المغلقة

في بعض الحالات، يمكن أن ينتشر فيروس كورونا أيضًا عن طريق الهواء، مما يعني أن الجسيمات الأصغر التي تحتوي على الفيروس قد تبقى في الهواء أو تنتقل لمسافة تزيد عن مترين، ومن المرجح أن يحدث الانتقال عبر الهواء عندما يتفاعل الأشخاص في الداخل، بدون أقنعة ، لمدة 15 دقيقة على الأقل.

لكن وجود تهوية مناسبة يقلل من فرص حدوث انتقال العدوى عبر القطيرات والهواء.

يحمل تدفق الهواء بشكل أساسي قطرات قد تحتوي على الفيروس التاجي بعيدًا بدلاً من السماح للأشخاص باستنشاقها أو سقوطها في عين شخص ما أو أنفه أو فمه.

يمكنك تحسين وضع تدفق الهواء عن طريق فتح النوافذ أو التواجد في الخارج، أو استخدام المراوح أو أنظمة تنقية الهواء في الداخل، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض.

4. اغسل يديك بشكل متكرر

يمكن أيضًا أن تهبط قطيرات الجهاز التنفسي والجزيئات المتطايرة التي تنشر كورونا على الأرض أو مقابض الأبواب ، أو أزرار المصاعد، على سبيل المثال إذا لمس شخص ما أحد هذه العناصر ثم لمس عينيه أو أنفه أو فمه، فقد يصاب بالعدوى.

يجب عليك تعقيم المساحات المشتركة بانتظام وغسل يديك بشكل متكرر ومن المهم بشكل خاص أن تغسل يديك في أوقات معينة، مثل قبل الأكل وقبل لمس وجهك وبعد الذهاب إلى الحمام.

إذا كنت في موقف لا يمكنك فيه غسل ​​يديك ، فيمكنك استخدام معقم اليدين بدلاً من ذلك (طالما أنه يحتوي على 60٪ كحول على الأقل).

5. تجنب الازدحام

من أهم طرق الوقاية يتمثل انتشار كورونا في تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه مع أشخاص ليسوا بالفعل في منزلك يتضمن ذلك التجمعات غير الضرورية مع أعداد صغيرة من الناس بالإضافة إلى التعرض للأماكن المزدحمة.

6. التباعد الاجتماعي

يتفق الخبراء أن الفيروس التاجي ينتشر في أغلب الأحيان من خلال انتقال القطيرات، يحدث هذا عندما يسعل شخص مصاب بكورونا أو يعطس أو يتحدث أو يصرخ، مما يجعله يطرد قطرات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تحتوي على الفيروس. يمكن لشخص آخر بعد ذلك أن يستنشق القطرات، أو يمكن أن تهبط في عيون ذلك الشخص أو أنفه أو فمه ، وتواصل إصابتها.