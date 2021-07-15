شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة الخضراء ريجيم بدون حرمان.. اعرف فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح استخدام القهوة الخضراء شائعا بشكل متزايد فى مجال إنقاص الوزن، وارتبط بشكل كبير شربها بقدراتها على خفض الوزن بالفعل، ووفقا لتقرير موقع "healthline" نتعرف على ما يخص القهوة الخضراء.



ما هي القهوة الخضراء؟حبوب البن الخضراء هي ببساطة حبوب قهوة عادية لم يتم تحميصها، مستخلصها شائع كمكمل غذائي ، ولكن يمكن أيضًا شراء القهوة الخضراء في شكل حبوب كاملة واستخدامها في صنع مشروب ساخن ، مثل القهوة المحمصة . ما هي القهوة الخضراء؟حبوب البن الخضراء هي ببساطة حبوب قهوة عادية لم يتم تحميصها، مستخلصها شائع كمكمل غذائي ، ولكن يمكن أيضًا شراء القهوة الخضراء في شكل حبوب كاملة واستخدامها في صنع مشروب ساخن ، مثل القهوة المحمصة .

ضع في اعتبارك أن كوبًا من هذا المشروب الأخضر الفاتح لن يكون طعمه مثل القهوة المحمصة التي اعتدت عليها، حيث يشبه طعمه شاي الأعشاب أكثر من طعم القهوة المعتادة.

والأكثر من ذلك، أن خصائصها الكيميائية مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في البن المحمص، على الرغم من أن أصولها متشابهة، حيث توجد بها كمية و فيرة من أحماض الكلوروجينيك - وهي مركبات ذات تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية.

تحتوي منتجات القهوة المحمصة أيضًا على كميات صغيرة من حمض الكلوروجينيك، ولكن يتم فقد معظمها أثناء عملية التحميص.







قد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة قد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة

قد يكون للقهوة الخضراء فوائد صحية بخلاف فقدان الوزن، فقد تساعد أحماض الكلوروجينيك في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

في دراسة استمرت 8 أسابيع ، تناول 50 شخصًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي - مجموعة من عوامل الخطر ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم ، التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب - 400 مجم من خلاصة حبوب البن الخضراء منزوعة الكافيين مرتين يوميًا.