وتعاني القارة الأفريقية من أسوأ موجة تفشى لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة إضافية خلال الشهر الماضي، بعدما استغرقت ثلاثة أشهر لتسجيل مليون حالة سابقا.

كشفت ماتشيديسو مويتي الرئيسية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم الخميس إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في أفريقيا ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن المستشفيات في " وضع خطير".

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا ارتفعت بنسبة 40% في أفريقيا والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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