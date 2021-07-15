صحة ورشاقة

منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا ارتفعت بنسبة 40% في أفريقيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

كشفت ماتشيديسو مويتي الرئيسية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم الخميس إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في أفريقيا ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن المستشفيات في " وضع خطير". 

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مويتي القول " الأولوية الأولى بالنسبة للدول الأفريقية زيادة إنتاج الاكسجين".

 

وتعاني القارة الأفريقية من أسوأ موجة تفشى لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة إضافية خلال الشهر الماضي، بعدما استغرقت ثلاثة أشهر لتسجيل مليون حالة سابقا.

 

وأضافت مويتي أن حالات الاصابة الجديدة ارتفعت للاسبوع الثامن على التوالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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