شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب عين شمس: انخفاض أعداد مرضى كورونا ونستقبل المرضى بمستشفى العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، إن أعداد فيروس كورونا انخفضت، قائلا: "لذلك حصرنا استقبال المرضى فى مستشفى العبور فقط، بعد أن كان لدينا 3 مستشفيات عزل، وأصبح لدينا 50 مريض مصاب بفيروس كورونا بدلا من 350 مريضا.

وأضاف لـ"الخليج 365": "يوجد لدينا وحدة مميزة ومتخصصة فى علاج ضمور العضلات"، مؤكدا إن هناك شركة أدوية أنتجت حقن الضمور العضلى والتى يبلغ تكلفة الحقنة الواحدة حوالى 3 ملايين دولار، ويتم إعطاء الطفل حقنة واحدة فقط تجعله شخص طبيعى شريطة أن يتم اكتشاف المرض مبكرا، وهى مكونة من نوع معين من الفيروسات الضعيفة مصنعة بطريقة معينة تعالج التسلل الجينى، موضحًا أنه تم حقن طفل بحقنة الضمور العضلى كان يبلغ من العمر 4 شهور، وأصبح طبيعيا.

وأشار إلى أن هناك 204 مرضى يعانون من الضمور العضلى فى مصر، والشركة اختارت 100 طفل من المرضى لعلاجهم مجانا على مستوى العالم، مؤكدة انه لابد من عمل مسحة للأطفال لمعرفة مدى استعدادهم للإصابة، ولكن للأسف هذا التحليل يكلف حوالي 5 آلاف جنيه، وهو يكتشف الجين المسبب للمرض، موضحا إنه إذا اكتشفنا هذا الجين يمكن علاج الطفل مبكرا ويشفى تماما.

وتابع، أنه تم حقن طفل ثانى بمستشفى الدمرداش وكان عمره عام ونصف، وحاليا يتم متابعته، موضحًا أنه يجب تدريب الأطباء على كيفية حقن وعلاج هؤلاء المرضى ومن خلال هيئة الشراء الموحد سيتم توفير الأدوية بأسعار مخفضة، وكل ما يتوافر 3 ملايين دولار سيتم حقن طفل آخر من مرضى الضمور العضلى، مؤكدا أن الطفلين الذين تم حقنهما تم دعمهم من الشركة، موضحا، أن الحقن يتم إعطائه بالوريد مثل الدواء العادى.

وذكر عميد كلية الطب جامعة عين شمس: "لدينا عينات بمركز الأبحاث تتيح لنا إجراء المزيد من الأبحاث عن السرطان"، مؤكدا أن تفصيل العلاج المناسب لكل حالة مهم، وسنبدأ فى استخدامه قريبا، وحاليا نختار المريض المناسب للعلاج المناسب لحماية المريض من المضاعفات وتحسين النتائج.

وأكد، أن "أعداد الإصابات بكورونا انخفضت، وكان لدينا 3 مستشفيات للعزل، وهم المستشفى الميدانى والمسنين والعبور، بواقع 375 سرير و125 سرير رعاية مركزة، وكان لدينا 350 مريض كورونا، وأصبح لدينا حاليا 50 مريض فقط ركزناهم فى مستشفى العبور، أما المستشفى الميدانى فهى حاليا بدون مرضى تحسبا لحدوث موجة رابعة جديدة، وهى على استعداد تحسبا لموجة رابعة، وتم عمل صيانة للأجهزة وحاليا العبور فقط بها حالات كورونا، موضحا أننا وقت ذروة كورونا وصلنا لعدم وجود سرير رعاية".

وأوضح، أنه سيتم افتتاح مستشفى الطوارىء العام القادم فى 30 يونيو، وسيتم افتتاح المدينة الطبية والتى ستضم 5 مستشفيات جديدة، حيث ستشمل على مستشفى لجراحة الأطفال على أعلى مستوى وعيادات جديدة على شارع رمسيس مخصصة لفرز المرضى، وقمنا بهذه التجربة فى جائحة كورونا للكشف على أى مريض قادم إلى المستشفى والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وهذا المكان بوحدة البنكرياس، واستفدنا من هذه التجربة لعدم عدوى الآخرين من الأطقم الطبية، مؤكدا انه سيتم إنشاء مبنى الأورام جديد يلحق بالمبنى الحالى.