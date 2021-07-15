شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمى لكبار السن.. منها حساسية الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجلب الشيخوخة الكثير من التغييرات في الجسم وتجعل الناس أكثر عرضة للمشاكل الصحية، من إعتام عدسة العين وآلام الرقبة إلى مرض السكري والإصابة بالخرف، وهناك قائمة لا حصر لها من التحديات الصحية التي يواجها الأشخاص مع تقدمهم في السن، من بينها الانتفاخ وهو إضافة أخرى لهذه القائمة الطويلة من المشاكل الصحية التي تصيب كبار السن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

ما الذي يسبب الانتفاخ؟

بشكل عام، يشعر الأشخاص من جميع الفئات العمرية بالانتفاخ من وقت لآخر، لكن المشكلة تتكرر مع تقدم العمر، حيث يحدث انتفاخ البطن عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، وهو ما يجعلهم يشعرون بعدم الراحة، ويمكن أن يحدث الانتفاخ بسبب الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة أو التدخين أو مضغ العلكة أو متلازمة الأمعاء المتهيجة (IBS) أو الإمساك، وبالنسبة لكبار السن، يحدث الانتفاخ المتكرر بسبب العوامل التالية.

1- حساسية الطعام

مع تقدمنا ​​في العمر، تصبح معدتنا أكثر حساسية لبعض أنواع الأطعمة التي نتناولها، تبرز المشكلة بشكل أكبر في حالة إدخال الألياف من تناول بعض الفواكه والخضراوات على وجه التحديد.

تواجه المعدة صعوبة في هضم الألياف مما يؤدي غالبًا إلى مشكلة انتفاخ البطن، لذلك بالنسبة لكبار السن، يوصى بتناول وجبة خفيفة مطبوخة بشكل صحيح، كما يجب عليهم مضغ طعامهم بشكل جيد، وإذا كانت المشكلة لديهم شديدة فعليهم تجنب الأطعمة التي غالبًا ما تؤدي إلى الانتفاخ.

2- انخفاض حامض المعدة

مع تقدم العمر، تقل كمية الحمض الموجودة في المعدة والمسئولة عن هضم الطعام، حيث يلاحظ انخفاض إنتاج حمض الببسين لدى كبار السن بحوالي 40 في المائة، ويؤدى ذلك إلى صعوبة تكسير البروتين في الجسم ما ينتج عنه الشعور بالانتفاخ.

للتغلب على هذه المشكلة، يجب أن يقلل كبار السن من تناول المصادر الحيوانية الغنية بالبروتين وإضافة المزيد من البروتين النباتي بدلًا منها.



الادوية

3- بعض الأدوية

قد تكون بعض الأدوية مسئولة أيضًا عن مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يكون الانتفاخ من الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل الأسبرين ومكملات الألياف وبعض مسكنات الألم، لذلك إذا كنت تشعر بالانتفاخ نتيجة استخدام بعض الأدوية فلابد من استشارة طبيبك.

4- حالات أخرى

قد تؤدي بعض الحالات الأخرى التي تظهر غالبًا في سن الشيخوخة إلى الانتفاخ، مثل:

متلازمة القولون العصبي

الاضطرابات الهضمية

مرض كرون

ارتجاع المريء

التهاب الأمعاء

التهاب القولون التقرحي

داء السكري