شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للصيام المتقطع من أجل فقدان الوزن بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الطرق المختلفة للصيام المتقطع، وتختلف الطرق في عدد أيام الصيام، ويتضمن الصيام المتقطع الامتناع كليًا أو جزئيًا عن الأكل لفترة محددة من الوقت، قبل الأكل بانتظام مرة أخرى.

تشير بعض الدراسات إلى أن طريقة تناول الطعام هذه قد تقدم فوائد مثل فقدان الدهون ، وتحسين الصحة ، كما يؤكد الكثيرون أن برنامج الصيام المتقطع أسهل في الحفاظ عليه من الأنظمة الغذائية التقليدية التي يتم التحكم فيها بالسعرات الحرارية.



طرق للصيام المتقطعهناك طرق مختلفة للصيام المتقطع ويفضل الناس أساليب مختلفة، ويعرض موقع "medical news tody" طرقا مختلفة للصيام المتقطع. طرق للصيام المتقطعهناك طرق مختلفة للصيام المتقطع ويفضل الناس أساليب مختلفة، ويعرض موقع "medical news tody" طرقا مختلفة للصيام المتقطع.





1. الصيام لمدة 12 ساعة في اليوم

وفقا لبعض الباحثين، فإن الصيام لمدة 10-16 ساعة من الممكن أن يساعد الجسم بتحويل مخازنه الدهنية إلى طاقة، مما يؤدي إلى إطلاق الكيتونات في مجرى الدم، ما يساعد على فقدان الوزن.

قد يكون هذا النوع من خطة الصيام المتقطع خيارًا جيدًا للمبتدئين، وذلك لأن فترة الصيام صغيرة نسبيًا ، فالكثير من الصيام يحدث أثناء النوم ، ويمكن للشخص أن يستهلك نفس عدد السعرات الحرارية كل يوم.

أسهل طريقة للصيام لمدة 12 ساعة هي تضمين فترة النوم خلال فترة الصيام، على سبيل المثال ، يمكن لأي شخص أن يختار الصيام بين الساعة 7 مساءً والساعة 7 صباحًا ، وسيحتاج إلى العشاء قبل الساعة 7 مساءً والانتظار حتى الساعة 7 صباحًا لتناول وجبة الإفطار ، ولكنه سيكون نائماً معظم الوقت بينهما.



2. صيام 16 ساعةيُطلق على الصوم لمدة 16 ساعة يوميًا ، مع ترك 8 ساعات لتناول الطعام ، خلال النظام الغذائي 16: 8 ، يصوم الرجال لمدة 16 ساعة كل يوم ، والنساء لمدة 14 ساعة، وقد يكون هذا النوع من الصيام المتقطع مفيدًا لشخص جرب بالفعل الصيام لمدة 12 ساعة ولكن لم ير أي فوائد. 2. صيام 16 ساعةيُطلق على الصوم لمدة 16 ساعة يوميًا ، مع ترك 8 ساعات لتناول الطعام ، خلال النظام الغذائي 16: 8 ، يصوم الرجال لمدة 16 ساعة كل يوم ، والنساء لمدة 14 ساعة، وقد يكون هذا النوع من الصيام المتقطع مفيدًا لشخص جرب بالفعل الصيام لمدة 12 ساعة ولكن لم ير أي فوائد.

في هذا الصيام ، عادة ما ينهي الناس وجبتهم المسائية بحلول الساعة 8 مساءً ثم يتخطون وجبة الإفطار في اليوم التالي ، ولا يأكلون مرة أخرى حتى الظهر.



3. صيام يومين في الأسبوعالأشخاص الذين يتبعون حمية صوم يومين فى الأسبوع يأكلون كميات قياسية من الطعام الصحي لمدة 5 أيام ويقللون من السعرات الحرارية في اليومين الآخرين. 3. صيام يومين في الأسبوعالأشخاص الذين يتبعون حمية صوم يومين فى الأسبوع يأكلون كميات قياسية من الطعام الصحي لمدة 5 أيام ويقللون من السعرات الحرارية في اليومين الآخرين.

خلال يومي الصيام ، يستهلك الرجال عمومًا 600 سعرة حرارية والنساء 500 سعرة حرارية.

عادة ، يفصل الناس أيام صيامهم في الأسبوع، على سبيل المثال ، قد يصومون يومي الاثنين والخميس ويأكلون بشكل طبيعي في الأيام الأخرى. يجب أن يكون هناك يوم واحد على الأقل غير صائم بين أيام الصيام.



4. صيام اليوم البديلهناك العديد من الاختلافات في خطة صيام اليوم البديل، والتي تتضمن الصيام كل يوم. 4. صيام اليوم البديلهناك العديد من الاختلافات في خطة صيام اليوم البديل، والتي تتضمن الصيام كل يوم.

بالنسبة لبعض الأشخاص ، يعني صيام اليوم البديل تجنبًا كاملاً للأطعمة الصلبة في أيام الصيام ، بينما يسمح البعض الآخر بما يصل إلى 500 سعرة حرارية. في أيام أخرى ، غالبًا ما يختار الناس تناول الطعام بقدر ما يريدون.

تشير التقارير إلى أن صيام اليوم البديل فعال لفقدان الوزن وصحة القلب لدى البالغين الأصحاء والذين يعانون من زيادة الوزن.



5. صيام أسبوعي لمدة 24 ساعة 5. صيام أسبوعي لمدة 24 ساعة

الصيام التام لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، والمعروف باسم نظام Eat-Stop-Eat ، يتضمن عدم تناول طعام لمدة 24 ساعة في المرة الواحدة. يصوم الكثير من الناس من الإفطار إلى الإفطار أو من الغداء إلى الغداء.

يمكن للأشخاص في خطة النظام الغذائي هذه تناول الماء والشاي والمشروبات الأخرى الخالية من السعرات الحرارية خلال فترة الصيام.

قد يكون الصيام لمدة 24 ساعة أمرًا صعبًا ، وقد يسبب التعب أو الصداع أو التهيج، يجد الكثير من الناس أن هذه التأثيرات تصبح أقل حدة بمرور الوقت حيث يتكيف الجسم مع هذا النمط الجديد من الأكل، قد يستفيد الناس من تجربة الصوم لمدة 12 ساعة أو 16 ساعة قبل الانتقال إلى صيام 24 ساعة.