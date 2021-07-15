شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن غاز الضحك ولماذا يستخدم فى بعض الحالات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صحيفة الإندبندنت وفاة طفل حديث الولادة فى أحد مستشفيات غرب سيدنى بعد استنشاقه غاز أكسيد النيتروز المعروف باسم غاز الضحك، بدلا من استنشاق غاز الأكسجين، نتيجة خطأ طبى فى تركيب المعدات من طاقم التمريض داخل المستشفى الأمر الذى أدى إلى مصرع الرضيع بعد ساعات من مولده.

وكان تلقى الطفل الرضيع "جون" غاز أكسيد النيتروز عقب ولادته من عملية قيصرية، ليكتشف الأطباء إصابته ببكتيريا مرتبطة بالانتان الوليدى وهو عبارة عن نوع من تعفن الدم يشير إلى وجود عدوى بكتيرية فى الدم، مثل التهابات مجرى الدم.

وأجرت إدارة المستشفى تحقيقا واسعا فى الحادث لتحديد أسباب الوفاة، حتى تبين أنه تم تركيب خط أنابيب الغاز بالخطأ ما أسفر عن الحادث.

ويطلق على غاز أكسيد النيتروز هو غاز N2O، غاز الضحك وهو عبارة عن عامل مهدئ خفيف يساعدك على تخفيف القلق والتوتر ويمنحك الشعور بالسعادة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فهناك بعض الخصائص لأكسيد نيتروز المعروف بغاز الضحك:

1.يعمل أكسيد النيتروز على تهدئة جهازك العصبي.

2. يعد طريقة آمنة للتخدير واسترخاء المرضى.

3.قد يؤدى للإصابة بالصداع والتعرق المفرط.

4. استنشاق غاز الضحك قد ينتج عنه النعاس والغثيان والقىء.

5. يستخدم غاز الضحك للمرضى الذين لا يستجيبون بشكل كاف للتخدير الموضعى.

6. يستخدم أيضا للمرضى من صغار السن الذين يجب أن يخضعوا لتدخلات طويلة فى أسنان.