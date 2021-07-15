شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد الأورام: يمكن لمرضى السرطان الحصول على لقاح كورونا ولكن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومى للأورام، إن المعهد لم يتوقف عن رعاية المرضى حتى أثناء انتشار جائحة كورونا، قائلا: "ننصح مرضى كورونا بتناول اللقاح ولكن ليس أثناء تلقى العلاج، يمكن تناوله قبل أو بعد الانتهاء من العلاج، لا يمكن تناوله أثناء تلقى العلاج الكيميائى".

وأضاف لـ"الخليج 365" على هامش مؤتمر أورام الجهاز الهضمى والكبد ولمسالك البولية المنعقد حاليا بالقاهرة: "قمنا بعمل تجديدات للمبنى الجنوبى، ويتم تجهيزه حاليًا وبعد اكتماله نهاية العام سيزيد من الطاقة الإجمالية للمعهد بنسبة 50 %، وسيحتوى على غرف عمليات ورعاية مركزة وعمليات اليوم الواحد وسيحدث طفرة فى العلاج".

وأوضح، أن "المعهد يستقبل أكثر من 1000 مريض يوميا من مختلف المحافظات ما بين علاج جراحى وإشعاعى ومتابعة، ونقوم بعمل 15 عملية كبرى فى اليوم، و30 عملية صغرى، ومن 30 إلى 40 تدخل بالأشعة التداخلية، وحوالى 400 مريض يتلقى العلاج الكيميائى، وحوالى 200 مريض يتلقى العلاج الإشعاعى".

وأشار الدكتور حاتم أبو القاسم، إلى أن المعهد يستقبل 250 ألف مريض سنويا، ورغم أن المعهد يعانى من الازدحام إلا أننا نقدم الخدمة للمريض على أعلى مستوى.

وتابع: "المعهد من 10 سنوات والتقنيات الحديثة متوفرة بالمعهد، والروبوت موجود منذ 10 سنوات، ونطبق جميع البروتوكولات الحديثة فى العلاج، وخلال الجائحة لم نتوقف ونأخذ احتياطاتنا من خلال تقليل عدد المرضى فى الغرف ومنعنا الزائرين والمرافقين، ونهتم بأن يأخذ المريض علاجه، ونقوم بتطهير المعهد نهاية كل يوم ، والإجراءات الاحترازية كلها مطبقة".