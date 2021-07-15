شكرا لقرائتكم خبر عن الفراولة طريقك للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة جديدة أن تناول حصص صغيرة من الفراولة كل يوم يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ويمكن الوقاية من أمراض القلب الوعائية الخطيرة من خلال إجراء بعض التعديلات الصغيرة على النظام الغذائي والتي يمكن أن تُقلل من خطر تعرضك لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية، كما تؤكد دراسة جديدة نشرتها مجلة Nutrients.

وكشفت الدراسة أن إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي يمكن أن يحمى من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البالغين، خاصة الذين يعانون من السمنة أو لديهم مستويات عالية من الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار".

وأوضحت الدراسة التي أجريت على 33 شخصًا بالغًا (متوسط ​​العمر 53 عامًا)، خضعوا لتناول الفراولة لمدة 4 أسابيع بما يعادل حصة واحدة أو حصتين ونصف يوميًا، مع الامتناع عن تناول أي ثمار توت أخرى.

وجدت الدراسة أن تناول ما يعادل حصتين يوميًا من الفراولة أدى إلى تحسن كبير بشأن مخاطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق تحسين مقاومة الأنسولين وملامح جزيئات الدهون.

من جانبها، قالت الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية: "نحن نعلم أن الحياة الصحية تشمل تناول الأكل الصحي، ويمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومنع زيادة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري".

وأضافت أن "تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات مهم للصحة، وهذا مؤشر آخر على أن تناول الفراولة، يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لكثير من الناس، نحن نعلم أنه يجب تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا".

ويعتبر إضافة الفراولة إلى وجبة الإفطار أو تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، أو تقديمها مع الزبادي الطبيعي يمكن أن تساهم جميعها في حصص الفاكهة اليومية والاستفادة من الفوائد الصحية التي تقدمها.