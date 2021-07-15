أسعار الذهب اليوم الخميس 15 يوليو 2021 في سوريا.. قفزة جنونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت أسعار الذهب في سوريا، مساء الخميس 15 يوليو/ تموز 2021، بشكل جنوني مع مكاسب المعدن النفيس عالميا والتي قفزت أسعاره لذروة شهر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، الخميس، نحو186 ألفا و702 ليرة للشراء، و189 ألفا و628 ليرة للبيع.



كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق)، الخميس، إلى 163 ألفا و437 ليرة للشراء، و165 ألفا و999 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، الخميس، نحو 140 ألفا و172 ليرة للشراء، و142 ألفا و369 ليرة للبيع.



والأسعار بدون قيمة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118 ألفا و652 ليرة للشراء و120 ألفا و512 ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، الخميس، نحو 5.816 مليون ليرة للشراء و5.907 مليون ليرة سورية للبيع.

وجاء سعر الجنيه الذهب في سوريا، الأربعاء، عند مستوى 1.31 مليون ليرة للشراء، و1.33 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، واصلت أسعار الذهب المكاسب لتبلغ ذروة شهر، اليوم الخميس، بعدما هدّأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من المخاوف إزاء تخفيف مبكر للدعم النقدي، مما أدى لهبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مرتفعا في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1831.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 16 يونيو/حزيران الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1833.10 دولار.

وقال باول في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي إن سوق العمل "لا تزال بعيدة" عن التقدم الذي يريد البنك المركزي رؤيته قبل خفض دعمه للاقتصاد وإن التضخم المرتفع حاليا سينخفض قريبا.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك "الخفض ليس أمرا محتملا بعد والاتحادي سيواصل شراء السندات، بالتالي سنشهد على الأرجح زيادة في السيولة بالسوق مما سيساعد أسعار الذهب في نهاية المطاف".