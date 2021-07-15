تعرف على إرشادات هامة حول اختبار السكر المنزلى

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القاهرة - سامية سيد - اختبار السكر المنزلى من أهم الاختبارات التي يجب أن يجريها كل مرضى السكرى، لفحص معدلات ارتفاع سكر الدم بشكل دورى، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على إرشادات هامة حول اختبار السكر المنزلى، وفقاً لموقع "kaiserpermanente".

كم مرة يجب أن أقوم باختبار السكر في المنزل؟

يجب عليك إجراء الاختبار بقدر ما تحتاج للحصول على معلومات مفيدة حول ارتفاع سكر الدم، لا فائدة من اختبار ما إذا كانت المعلومات التي تحصل عليها لا تساعدك في إدارة مرض السكري لديك.

فيما يلي بعض الإرشادات العامة لتحديد عدد مرات الاختبار:

-إذا كان بإمكانك إجراء الاختبار مرة واحدة فقط في اليوم، فقم بإجراء الاختبار قبل الإفطار واحتفظ بسجل مكتوب حتى تتمكن من رؤية الأرقام.

إذا كنت تتحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق النظام الغذائي وممارسة الرياضة فقط، فقد يكون هذا الاختبار مرة واحدة في اليوم كافيًا.

-إذا كنت تتناول دواء (أدوية السكري أو الأنسولين) ، فربما ترغب في معرفة مدى نجاح هذا الدواء والقاعدة العامة هي الاختبار قبل الوجبات والاحتفاظ بسجل، إذا كنت تريد أن تعرف كيف تؤثر وجباتك على نسبة السكر في الدم، فإن الاختبار بعد حوالي ساعتين من تناول الطعام يمكن أن يكون مفيدًا.

-قم بإجراء اختبار كلما شعرت أن نسبة السكر في الدم إما مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، سيعطيك الاختبار معلومات مهمة حول ما عليك القيام به لرفع أو خفض نسبة السكر في الدم.

إذا كنت تأخذ أكثر من حقنتين من الأنسولين في اليوم أو تستخدم مضخة الأنسولين، يجب أن تختبر 4 إلى 6 مرات في اليوم.

يجب أن تختبر أكثر إذا كنت تحصل على قراءات مرتفعة أو منخفضة بشكل غير عادي، أو إذا كنت مريضًا ، أو تحت ضغط أكثر من المعتاد ، أو إذا كنت حاملاً.

إذا قمت بتغيير جدولك أو سفرك ، يجب عليك أيضًا اختبار نسبة السكر في الدم أكثر من المعتاد.

ماذا يجب أن تكون أرقام اختبار السكر المنزلى؟

لا يوجد هدف واحد لنسبة السكر في الدم يناسب كل شخص مصاب بداء السكري من المهم العمل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد الأهداف المناسبة لك.

يهدف بعض الأشخاص إلى الحصول على نتائج اختبار بين 80 و 140 وقد يهدف آخرون- على سبيل المثال، شخص أكبر سناً ويعيش بمفرده- إلى هدف أعلى قليلاً لتقليل فرص حدوث انخفاض سكر الدم.

هل من المهم التحقق من نسبة السكر بعد الوجبات؟

بالنسبة لمعظم مرضى السكري، يكون الاختبار قبل الوجبة مفيدًا للغاية بهذه الطريقة يعرفون ما إذا كانوا قد تناولوا ما يكفي من دواء السكري لتغطية الوجبة السابقة، أو الكمية التي يجب تناولها للوجبة التالية، أو كيفية تعديل خطة وجباتهم للحصول على نتيجة اختبار أعلى أو أقل من المتوقع.

بالنسبة للعديد من الأشخاص ، من المفيد أيضًا إجراء الاختبار بعد الوجبة يمكن أن يمنحك هذا معلومات مهمة حول كيفية تفاعل سكر الدم مع الأطعمة التي تتناولها ويمكن أن يخبرك أيضًا ما إذا كنت تتناول الجرعة المناسبة من دواء السكري (حبوب أو أنسولين) لتغطية كمية الكربوهيدرات في كل وجبة.

إذا أجريت الاختبار بعد الوجبة بفترة وجيزة، فمن المحتمل أن تكون قراءة سكر الدم لديك مرتفعة حتى في الأشخاص غير المصابين بداء السكري ، يمكن أن تصل قراءات السكر في الدم بعد الوجبة إلى 180.

إذا كنت تريد فحص نسبة السكر في الدم لمعرفة مدى تأثير الوجبة عليك ، فتحقق من حوالي ساعة إلى ساعتين بعد تناول الطعام.