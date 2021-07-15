شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الخس والخيار.. يحرق الدهون ويسرع عملية فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجيم الخس والخيار مفيد جدًا في إنقاص الوزن نظرًا لاحتوائهما على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول بما يفيد خطط وأهداف الدايت لديك، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline"

الخس والخيار من الخضراوات الداكنة منخفضة السعرات الحرارية والتي تحفز من عملية التمثيل الغذائي، ومن ثم يعتبران من الأطعمة التي تساعد في حرق الدهون، حيث بالنسبة للخيار فهو يحتوى على نسبة عالية من الماء الذى يساعد بشكل كبير في تعزيز فقدان الوزن الزائد، كما يحتوى على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية ويمنحك شعورًا بالشبع لفترة طويلة وكبح الشهية.

أما الخس، فهو أحد الخضراوات الورقية المعروف بأنها خفيفة على المعدة، حيث يحتوى الخس على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ولعل أشهرها الفوليت والكالسيوم وفيتامين أ، بالإضافة الى محتواه العالي من الألياف الغذائية والمياه.



خس وخيار

وينصح خبراء التخسيس بأهمية دمج الخس والخيار معًا في الوجبات الرئيسية على مدار اليوم وفقًا للنظام الغذائي لإنقاص الوزن، مع ضرورة شرب كميات كبيرة من الماء، ولكن لا يفضل خبراء التخسيس الاعتماد على الخس والخيار فقط في نظام غذائي للتخلص من بعض الكيلو جرامات.

أوضح خبراء التخسيس أنه ليس من المفضل الاعتماد على أنواع معينة من الأطعمة في رحلة إنقاص الوزن، فقد يكون لها تأثير سلبي نظرًا لافتقاد بعض العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم والتي لا تتوافر جميعها في أنواع معينة من الأطعمة.

وحدد خبراء التغذية مجموعة من الأطعمة يمكن تناولها مع الخس والخيار بما يفيد خطط إنقاص الوزن، مثل البيض المسلوق والبقوليات المسلوقة وعصير الليمون بجانب الفواكه مثل البرتقال والجريب فروت والكيوى، وكذلك الجبن منزوعة الدسم مع الخبز الأسمر، ويمكن إضافة البروكلى والطماطم والبقدونس أيضًا.