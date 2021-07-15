خبيرة تغذية تنصح الرجال بتناول البذور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 04:17 مساءً - منذ 4 ساعات

وجهت خبيرة التغذية والجهاز الهضمي، الروسية ألينا بوداكوفسكايا، في لقاء مع قناة “موسكو 24” النصيحة للرجال بضرورة التركيز على تناول البذور وبخاصة بذور اليقطين.

وأضافت “تحتوي بذور اليقطين على الزنك الذي يدخل في إنتاج هرمون التستوستيرون ، لذا فهي ضرورية لزيادة فاعلية الذكور. بالنسبة للنساء، سيكون الزنك مفيدًا لأنه يساعد بشكل جيد جدًا في الحفاظ على جمال الشعر والأظافر”.

ناصحة بإمكانية تناولها من خلال إضافتها الى السلطات أو الشوربات، لمنع في الوقت نفسه من معالجتها بالحرارة.

تابعت قائلة “تحتوي بذور عباد الشمس على فيتامين هـ ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء شيخوخة الجسم. في 100 جرام من البذور، يتم مضاعفة المدخول اليومي من الفيتامين، ومع ذلك، فإن هذا لا يسبب أي ضرر للجسم. فمع تقدم العمر، تزداد الحاجة إلى فيتامين هـ”.

كما نصحت بتناول “بذور الشيا” الغنية بالمغنيز، الذي يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد في مكافحة الإجهاد. كما ولا يفقد السمسم خصائصه المفيدة أثناء المعالجة الحرارية. ويحتوي على النحاس الذي يمنع تساقط الشعر وتساقط لونه والكالسيوم الذي يقوي العظام ويعزز إنتاج الميلاتونين

وتحدثت عن بذور الكتان ودورها في في علاج آلام المعدة والتهاب المعدة، فعند نقعها، تنتج مادة تغلف الغشاء المخاطي وتقلل من الحموضة.