- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحجاج بشأن سلامة الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدداً من النصائح للحجاج أثناء تأدية المناسك، بهدف الخروج بموسم حج آمن.
ونصحت الهيئة الحجاج في رسالة توعوية بعدم تناول الوجبات إلا من خلال منشآت غذائية مصرح بها بعد التأكد من الصلاحية، مع تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين.
كما شددت الهيئة على تجنب تناول اللحوم غير تامة النضج أو منتجات الحليب غير المبسترة، أو أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام، بالإضافة إلى عدم ترك الطعام مكشوفًا.
وأكدت على ضرورة الإكثار من شرب المياه المعبأة والمصرح بها، مع الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحجاج بشأن سلامة الأطعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.