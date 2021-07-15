شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من ضربات الشمس.. أستاذة أمراض جلدية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أغاريد الجمال، أستاذة الأمراض الجلدية أن الحساسية الضوئية تحدث من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، حيث إن أشعة الشمس تكون حارقة في شهرى يوليو وأغسطس، لذا يجب اتباع طرق الوقاية من ضربات الشمس والحساسية الضوئية والاعتناء بالجلد.

وأوضحت أغاريد الجمال أنه لا بد من الابتعاد عن التعرض المباشر للشمس في الفترة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، وكذلك الابتعاد عن نزول البحر أو حمام السباحة في هذه الفترة، لأن الطول الموجى للشمس في هذه الفترة تخترق الجلد وقد تسبب الحروق الشمسية.

ونصحت بضرورة استخدام كريم واقي من الشمس بدرجة حماية فوق 50 أو استخدام كريمات طبيعية من الصبار ومواد طبيعية أخرى.

وحذرت أستاذ الأمراض الجلدية الفتيات والسيدات من استخدام كريم الأساس أو مكياج على الوجه أثناء الخروج في اشعة الشمس، لأنها تتداخل مع أشعة الشمس وتسبب حساسية للجلد.



الوقاية من ضربة الشمس

وعن طرق الحفاظ على البشرة ووقايتها من الجفاف بسبب ارتفاع الحرارة، قالت إنه يجب عمل ماسكات طبيعية للبشرة كل أسبوع، ويمكن للبشرة الجافة عمل ماسك ملعقة عسل صغيرة مع ملعقة زبادى صغيرة ونصف ملعقة ماء ورد ونتركها لمدة 10 دقائق تعطى نضارة للبشرة وتمتص الميكروبات وتزيل الخلايا الميتة.

وقدمت الدكتورة أغاريد ماسك للبشرة الدهنية مكون من ملعقة عسل ونصف ليمونة قابضة للبشرة ونصف ملعقة ماء ورد، ويمكن عمل ماسك للبشرة العادية مكون من ملعقة عسل وبياض بيضة ونصف ملعقة ماء ورد.

ونصحت الدكتورة أغاريد بضرورة شرب 2 لتر ماء لتجديد خلايا البشرة وكذلك النوم لمدة 6 ساعات يومياً.

وأكدت أن التغذية الصحية وطبق السلطة الخضراء الملونة بما يحتويه من مواد مضادة للاكسدة وفيتامينات تساعد في ترطيب الجسم في درجة الحرارة المرتفعة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة.