هل يمكن أن يسبب لقاح جونسون مضاعفات ونقص المناعة؟

بيروت - نادين محمد -

بعد أن حذرت وكالة الأدوية الأميركية من إصابة البعض بخطر متزايد للإصابة بمتلازمة الاضطراب العصبي النادر غيلان باريه، لدى بعض الأشخاص ممن تلقّوا لقاح كورونا «جونسون آند جونسون» أحادي الجرعة.

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فقد أوضحت السلطات الصحية الأميركية أنه أصيب نحو مائة شخص بمتلازمة جيلان باريه من أصل نحو 12.5 مليون شخص تلقّوا هذا اللقاح ليتوفَّى واحد من ينهم بينما في المقابل نحو 95 شخصاً ممن تلقوا لقاح «جونسون آند جونسون» قد تم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وهم في حالة خطرة الآن.

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في السياق نفسه حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأميركية للغذاء (FDA) من لقاح جونسون بعد ارتباطه بمرض مناعي ذاتي نادر.

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن لقاح جونسون آند جونسون قد يزيد بمعدلات قليلة من خطر الإصابة بخلل عصبي نادر هو متلازمة جيلان باريه، وهو اضطراب عصبي نادر بنسبة قليلة ممن تم تطعيمهم بلقاح جونسون آند جونسون ضد كوفيد - 19.

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أضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة؛ أن متلازمة جيران هي حالة طبية نادرة يُهاجِم فيها الجهاز المناعي الأعصاب، وسرعان ما تنتشر هذه الأعراض حتى يُصاب كامل الجسم بالشلل.

تعد العدوى بمتلازمة جيران هي عدوى يمكن أن تكون بكتيرية أو فيروسية، ويمكن أيضاً أن تحدث أيضاً بعد التلقيح بالتطعيمات المختلفة أو إجراء عملية جراحية.

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