برنامج رجيم الطالبات في عطلة الصيف 



بيروت - نادين محمد - ينتشر مؤخراً تطبيق رجيم الطالبات المراهقات الذي يمكن ان يساعد على تخسيس الوزن خلال عطلة الصيف. وفي هذه الحالة لا يمكن فقدان الكيلوغرامات الزائدة فقط، بل من الممكن ايضاً التخلص من التوتر الذي ينتج عن اجراء الاستعدادات لامتحانات نهاية العام. اذاً من المفيد ان تتعلم الفتيات في سن الجامعة كيفية تطبيق قواعد رجيم الطالبات لخسارة الوزن واستعادة الرشاقة في عطلة الصيف.

قواعد الرجيم

من المفيد اتباع رجيم الطالبات الخاص من اجل خسارة الوزن ونحت القوام واستعادة الرشاقة في فصل الصيف. ولهذا ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وتطبيق بعض القواعد.

- يجب الابتعاد عن تناول المأكولات الدسمة والجاهزة والمصنعة وانواع البيتزا.

- من المهم التخلي عن عادة تناول الطعام في اي وقت من النهار والحرص على تنظيم الوجبات اليومية اي تناولها في مواعيد محددة.

- من الضروري ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

- يجب الحرص على عدم التخلي عن اي من الوجبات الاساسية اليومية. فهذا يعتبر خطأ كبيراً يتم ارتكابه وخصوصاً في حال تطبيق قواعد رجيم الطالبات.

- من الضروري في اطار اتباع هذا الرجيم تناول الاطعمة التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

- الافضل تحضير الطعام في المنزل. فهو يحتوي في هذه الحالة على مكونات صحية يتم اختيارها بشكل ارادي مدروس.

- من المهم جداً ان تحتوي اطباق الطالبة على الكثير من المغذيات والعناصر الضرورية للحفاظ على صحة جسدية وذهنية سليمة. من هذا المنطلق ننصحها بالتركيز على الفواكه والخضار والسمك واللحوم قليلة الدسم، فضلاً عن شرب كمية كافية من الماء.

- يمكن تناول وجبات خفيفة صحية في فترة الظهر وما بعده على ان تحتوي على اصناف صحية ومغذية.

الطريقة



من اجل اتباع رجيم الطالبات من الضروري الحرص على تطبيق برنامج سهل.

الفطور. يمكن تناول كوب من القهوة او الشاي من دون سكر ومن دون اي نوع من المحليات. كما يمكن اضافة قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش من دون دهون او بيضة مسلوقة من دون ملح مع قطعتين صغيرتين من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وحبتين من الفاكهة.

الغداء. يجب في هذه الحالة تناول قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي الخالي من الدهون او من السمك المشوي مع حبتين من البطاطا المشوية وقطعة صغيرة من الجبنة البيضاء.



وجبة خفيفة. يمكن تناولها في فترة ما بعد الظهر على ان تحتوي على قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم وحبة فاكهة.

العشاء. الافضل الاكتفاء بتناول الخضار مع القليل من الجبنة خفيفة الدسم وحبة فاكهة.

ويمكن اتباع رجيم الطالبات لمدة لا تقل عن اسبوعين. وهكذا يمكن خسارة الكثير من الوزن الزائد. ومن اجل الحفاظ على النتيجة، يجب، بعد انتهاء هذه المدة، مواصلة تناول الاطعمة الصحية الخالية من الدهون والسكريات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً. وقبل تطبيق برنامج رجيم الطالبات او اي نوع رجيم آخر من الضروري استشارة الطبيبة او اختصاصية التغذية.



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