تخلصي من دهون الجسم قبل العيد بهذا المشروب

بيروت - نادين محمد - قد يبدو الأمر صعباً ومرهقاً عند بدء رحلة لياقتك. من المهم النظر في كل من النشاط البدني والنظام الغذائي، وعلى الرغم من أنّ حرق الدهون قد يكون أمراً صعباً، إلا أنّ هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل الدهون الزائدة. إنّ العثور على شيء تستمتعين به هو مفتاح النجاح لأنّ هذه طريقة أكثر فاعلية ويمكن التحكم فيها لتخسيس الوزن والحفاظ عليه. فيما يأتي، تُطلعك"الجميلة"، على فوائد الأناناس وكيفية الإستعانة به لخسارة وزنكِ قبل عيد الأضحى المبارك.

مشروب الأناناس لحرق دهون الجسم قبل العيد

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فوائد الأناناس

يُعد الأناناس من أهم الفواكه الصيفية التي تحتوي على الكثير من الماء.

يساعد الأناناس في تجنب تناول الحلويات التي تتسبب في زيادة الوزن.

يعمل الأناناس على خفض الوزن بشكل كبير نظراً لقدرته الفائقة على زيادة الشعور بالشبع.

يُساعدك الأناناس في التقليل من كميات الطعام التي تتناوليها وبالتالي لا تكتسبين المزيد من الدهون والسعرات الحرارية التي تتراكم في الجسم وتسبب زيادة الوزن.

عصير الأناناس والكيوي

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الآن.. وبعد أن تعرفت على فوائد الأناناس، دعينا نُعرفكِ على كيفية اعتماد عصير الأناناس والكيوي في رجيم ما قبل العيد حتى تحرقين المزيد من الدهون:

المكوّنات:

كوب من عصير الأناناس الطبيعي الخالي من إضافات السكر.

حبتين كيوي مقشرة.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير:

احضري الخلاط لوضع المكوّنات السابقة مع بعضها البعض واخليطهم جيداً. داومي على تناول هذا المزيج بدل وجبة العشاء واستفيدي من مكوّناته في حرق الدهون وتحسين عمل الأيض في الجسم.

لا تنسي أهمية إدخال الرياضة ضمن برنامج التخسيس لديكِ حتى تساعدكِ في خسارة الوزن بشكل طبيعي.

ملحوظة: عقب انقضاء أيام الرجيم، عليكِ أن تكوني حذرة جداً عند تناول الطعام حتى لاتستعيدي ما خسرتيه من وزن وبالتالي يحتم عليكِ هنا أن تتبعي نظاماً يعتمد على مقدار تدرج السعرات الحرارية بمعنى أن تزيدي ما تأكليه بالتدريج وليس مرة واحدة .

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