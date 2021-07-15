وفيات كورونا ترتفع 40% في أفريقيا

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

قالت الرئيسية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي اليوم الخميس إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في أفريقيا ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن المستشفيات في " وضع خطير".



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مويتي القول "الأولوية الأولى بالنسبة للدول الأفريقية زيادة إنتاج الاكسجين".

وتعاني القارة الأفريقية من أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة إضافية خلال الشهر الماضي، بعدما استغرقت ثلاثة أشهر لتسجيل مليون حالة سابقاً.

وأضافت مويتي أن حالات الاصابة الجديدة ارتفعت للأسبوع الثامن على التوالي.