إندونيسيا تتيح الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلن بيني لوكيتو، رئيس هيئة تنظيم الغذاء والدواء في إندونيسيا، الخميس، منح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" ضد كورونا.



ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن لوكيتو قوله إنه سوف يتم إعطاء اللقاح لمن يبلغون من العمر 12 عاماً فأكثر.

وتبلغ نسبة فاعلية لقاح "فايز" 100% لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، 95.5% لمن يبلغون 16 عاماً فأكثر.

وكشفت بيانات فريق العمل المعني بمكافحة جائحة "كوفيد-19" أن إندونيسيا سجلت، الخميس، إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا بلغت 56757، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 2.7 مليون.

وتظهر البيانات أيضاً تسجيل 982 وفاة جديدة بالفيروس ليتجاوز إجمالي الوفيات 70 ألفاً.

وتمثل إندونيسيا إحدى البؤر العالمية لـ"كوفيد-19" إلى جانب الهند والبرازيل.