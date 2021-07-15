شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين أعراض فيروس كورونا وعدوى الأنفولونزا الآسيوية.. اعرف الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختلط على الكثيرين التشخيص السليم لتحديد إذا كنت مصابا بفيروس كورونا أو أنه مجرد الإصابة بأنفلونزا عادية، حيث تتشابه الأعراض بين كلتا العدويين إلى حد كبير، والتي عادة تشمل الإصابة بالحمى وارتفاع درجات الحرارة أو السعال، إلا أن بعض العلامات قد تحدث فارقا بين عدوى الفيروس التاجى ونزلات البرد الأخرى.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، هناك بعض الأعراض الرئيسية التي تكشف إصابتك بفيروس كورونا، قبل إجراء تحاليل كورونا، ومنها:ارتفاع درجات الحرارة

فعندما تشعر بارتفاع درجات الحرارة فلابد من لمس صدرك أو ظهرك، فلا بد أن تدرك أنك قد تكون حاملا للفيروس.

السعال المستمر

يعد السعال المستمر هو أحد أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا، فهناك بعض العلامات التي تدل على أنه ليس مجرد نزلة برد عادية، فإذا كنت تسعل بشكل متكرر لأكثر من ساعة أو إذا كنت تعاني من ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة ، فقد تكون مصابًا أيضًا بالفيروس.

فقدان حاستى الشم أو التذوق

تعد من العلامات الفارقة التي تدل على أنك مصاب بفيروس كورونا

ضيق التنفس

يعد أيضا من الأعراض الشائعة التي تحدث لمصابى فيروس كورونا، نتيجة تراجع نسبة الأكسجين في الدم، وقد يتطور الوضع إلى مضاعفات خطيرة قد تودى بحياة المصابين.

وهناك أيضا بعض العلامات الفارقة التي تدل على أن إصابتك بأنفلونزا آسيوية، وليس عدوى فيروس كورونا، وأبرز تلك العلامات:سيلان الأنف :

يعد من الأعراض الشائعة لنزلات البرد والأنفولونزا بينما يعد من الأعراض غير الشائعة لفيروس كورونا.

فقدان الشهية

والتي تحدث نتيجة التهابات الحلق لكنها سرعان ما تنتهى بعد عدة أيام من تناول الدواء اللازم.

آلام الجسم والصداع

التى تحدث نتيجة العدوى وقد تكون مؤلمة فى بداية الإصابة وسرعان ما تختفى بعد عدة أيام عند الالتزام بالراحة التامة وتناول الدواء اللازم.