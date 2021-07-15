فوائد الكرز للحامل والجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - إن تناول المفيد خلال فترة الحمل، هو أفضل طريقة لجعل فترة الـ 9 أشهر تمر بسلام على الحامل وعلى جنينها، بالتأكيد أن جميع الفاكهه مفيدة، لكننا نركز في هذا الموضوع على الكرز الأحمر، حسب طلب القارئات، وبعد أن استشرنا عدداً من اختصاصيي التغذية.

1- يحسن الحالة المزاجية:

الكرز يحسن الحالة المزاجية

تنتاب الحامل حالة نفسية سيئة في الأشهر الأولى من الحمل، حيث تعاني الكثير منهن من تقلبٍ شديدٍ في المزاج خلال هذه الفترة، لذا فإن تناولها للقليل من الكرز يحسن الحالة المزاجية للحامل ويهدئ أعصابها ويساعدها على الاسترخاء.

2- يقلل نسبة الكوليسترول في الدم:

الكرز يقلل نسبة الكلسترول في الدم

يحتوى الكرز علي خصائص تعمل على خفض مستوى الكوليسترول، وبما أن الحوامل من الصعب عليهن التحكم في نوعية الأطعمة المتناولة، فمن الطبيعي أن ترتفع نسبة الكوليسترول في الدم لديهن، لذلك عزيزتي ننصحك بتناول الكرز من أجل تخفيض نسبة الكوليسترول.

3- يحد من آلام الرأس:

الكرز يحد من آلام الرأس

من الأعراض الطبيعية التي تتعرض لها الحامل الشعور المتكرر بالصداع، لذا ننصحك بتناول الكرز لأنه يحد من الشعور بآلام الصداع المستمرة والمتكررة.

4. ينظم الساعة البيولوجية:

الكرز ينظّم الساعة البيولوجية

إن مشاكل الأرق والاضطراب في أثناء النوم خلال فترة الليل، هي مما تعانيه الحامل خلال فترة الحمل، لذا ننصحك بتناول عصير الكرز ليسهل عليك الدخول في النوم، وذلك وفقاً لدراسة أمريكية أجريت في جامعة تكساس، حيث أثبتت هذه الدراسة أن كوباً صغيراً من عصير الكرز الحامض، يساعد على ضبط الساعة البيولوجية لدى الإنسان.

5. يقاوم الالتهابات:

الكرز يقاوم الالتهابات

يعمل الكرز على مقاومة الالتهابات التي قد تتعرض لها الحامل خلال فترة الحمل لاحتوائه على مادة الكويرسيتين، وهي مادة طبيعية تعمل على مقاومة الالتهابات، وبما أن الحامل قد تتعرض لبعض الالتهابات بعد الولادة، فسيكون من الجيد أن تتناول بعضاً من الكرز الطازج أو مربى الكرز أو الكرز المجفف، وخاصةً في الشهر الأخير من الحمل.

6. يحتوي على مضادات للأكسدة:

الكرز يمنع الشيخوخة

يتميز الكرز عن كثير من الفواكه بأنه غني جدًّا بمضادات الأكسدة التي تحتاجها الحامل بشدة هي وجنينها، حيث يحتوي كل 250 ملليجرامًا من الكرز على ما يقرب من خمس حصص من بعض الفواكه والخضروات، كالبازلاء والبطيخ والموز والجزر، حيث تساعد مضادات الأكسدة هذه على محاربة الخلايا السرطانية والجلطات التي قد تتعرض لها الكثير من النساء الحوامل، وتحارب كذلك علامات الشيخوخة. أعراض حدوث الجلطات خلال الحمل وأسبابها يحتوي الكرز كذلك على الكثير من العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل بشكل كبير هي وجنينها، حيث إن بعض الباحثين البريطانيين يقولون إن كأساً صغيرة من الكرز الطبيعي يعادل ما يقرب من 23 حصة من الخضروات والفواكه.