أطعمة غنية بالكالسيوم للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - فوائد تناول الكالسيوم للحامل، يعتبر تناول الكالسيوم أثناء الحمل ضرورياً جداً لضمان نمو الهيكل العظمي للجنين. يمكن أن يؤدي عدم كفاية تناول الكالسيوم أثناء الحمل إلى توقع زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام في المراحل اللاحقة من الحياة، لذلك كل ما عليك فعله أن تعتني جيداً بنظامك الغذائي أثناء الحمل وتزيدي من احتياطيات الكالسيوم في جسمك، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية لتكشف لنا عم أفضل 10 أطعمة غنية بالكالسيوم أثناء الحمل .

1. الحليب

الحمل

يعتبر الحليب مصدراً كبيراً للكالسيوم وهو مشهور في جميع الفئات العمرية. كوب من الحليب في الصباح هو أفضل طريقة لبدء يومك والحفاظ على لياقتك. ليس الحليب فقط ولكن منتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي والجبن وما إلى ذلك هي أيضاً مصادر غنية بالكالسيوم. لذلك، إذا لم تكن لديك حساسية من منتجات الألبان، فاستهلك كمية جيدة من الحليب ومنتجات الألبان بانتظام خلال الأشهر التسعة الخاصة بك.

2. البرتقال

البرتقال

عندما نتحدث عن الأطعمة الغنية بالكالسيوم للحمل، فإن البرتقال هو الخيار الأفضل، إذا لم تكن من محبي منتجات الألبان الغذائية. بصرف النظر عن هذا البرتقال، فهو غني أيضاً بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي الذي يمكن أن يعزز مناعتك ويضمن لك الاستمتاع بحمل صحي. يمكن أن تساعد الفاكهة المنعشة أيضاً في إثارة براعم التذوق لديك أثناء نوبات غثيان الصباح!

3. خضروات ورقية



تمتلئ الفاكهة الغريبة بالطاقة والمغذيات. الفاكهة الحلوة غنية بالكالسيوم وبالتالي فهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان. التمور متاحة بسهولة في محلات البقالة على مدار العام. يمكنك مضغ التمر لتدليل أسنانك الحلوة بطريقة صحية!

4. التين المجفف



يمكنك أن تستهلكي هذا كوجبة خفيفة مثالية في منتصف النهار. فهي ليست غنية بالكالسيوم فحسب، بل تحتوي أيضاً على الألياف. فهو لن يقوي عظام الطفل الصغير في رحمك فحسب، بل سينهي أيضاً محنة المرحاض اليومية لأنه يمكن أن يعالج الإمساك!

5 - الملفوف الكابوتشي

أثناء الحمل

الخضار الورقية هي عضو في عائلة الملفوف. إنها جزء لا يتجزأ من المطبخ الصيني. لذلك، يمكن لجميع هؤلاء السيدات اللواتي يعانين من عدم تحمل اللاكتوز أو اللواتي لا يعجبهن طعم حليب البقر المضي قدماً وإضافة هذا الخضار المقرمش إلى نظامهن الغذائي أثناء الحمل.

6. وجبة الشوفان

شوفان

يوفر شوفان العصيدة تغذية صحية لاحتوائه على الكالسيوم، والريبوفلافين، والكربوهيدرات، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وما إلى ذلك. إنه طعام إفطار صحي يحافظ على بطنك ممتلئاً ويمنع آلام الجوع لفترة من الوقت.

7. كرنب

للحامل

إنه مشابه في المظهر للملفوف البري وهو مخزن للكالسيوم. يمكنك تناوله على شكل سلطة أو الاستمتاع به على شكل رقائق أو فطائر. لذا أيتها السيدات، تناول الكالي لاستبعاد أي مضاعفات صحية مرتبطة بنقص الكالسيوم أثناء الحمل.

8. اللوز

يمكنك تناول اللوز والمكسرات! هذه المكسرات الصحية مليئة بخصائص الكالسيوم وفيتامين هـ. يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليوم والفوز بالثناء على "توهج الحمل"!

9. البروكلي

يمكن أن يوفر البروكلي لجسمك جرعة جيدة من الكالسيوم أثناء الحمل. يمكنك إضافة هذه الخضار إلى وجباتك لجعلها أكثر غرابة.

10. التوفو

التوفى

التوفو هو أحد الأطعمة الممتازة الغنية بالكالسيوم أثناء الحمل، وهو يتسلق المخططات الشعبية بين عشاق اللياقة البدنية. حقيقة أنه مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتينات والحديد وما إلى ذلك يجعله أمراً ضرورياً أثناء التوقع، لجميع أولئك الذين لديهم ذوق مميز، يمكنك تجربة الوصفات الشيقة باستخدام هذا المكون المغذي والمتعدد الاستخدامات. بعض الأفكار التي يمكن أن نقدمها لك هي أسياخ التوفو المشوي والتوفو والخضروات مع صلصة الفول السوداني.

استكملي نظامك الغذائي أثناء الحمل بالمواد الغذائية المذكورة أعلاه لزيادة تناول الكالسيوم والحصول على طفل سليم بين ذراعيك قريباً.