نصائح في تربية البنات المراهقات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - تتأثر المراهقة بشدة بأسلوب النصح عن طريق القصص خاصة حين تكون تلك القصص واقعية، من خلال تحويل النصائح إلى شخصيات ومواقف توضع أمام الفتاة المراهقة كقدوة ومثل، ويمكن للأم أن تستخدم أسلوب القصة فى نصح ابنتها دون أن يظهر ذلك فى صورة أمر أو تهديد، حتى ترشدها لاختيار أصدقائها بما يتناسب مع أخلاقها وبما يرشدها إلى الطريق الصحيح.

إن الفتاة المراهقة ترغب بأن تكون امرأة، تهتم بالموضة ومستحضرات التجميل وحضور المناسبات، وعلى الأم ألا تواجه ذلك برفض وتأنيب، وأن تترك لها حق الاختيار في حاجاتها الشخصية، مع إرشادها إذا كان اختيارها للملابس مثلاً يعطي انطباعاً سيئاً.

نصائح للتعامل مع المراهقات الصعبات

لا يوجد نهج تربوي واحد يناسب جميع البنات المراهقات، لكن جميعهن يحتجن إلى الرعاية والرحمة، فيما يلي 10 نصائح لتربية الفتيات المراهقات:

لا تأخذي سلوكها الصعب على محمل شخصي

لا تاخذي سلوكها على محمل شخصي

تقوم الفتيات المراهقات بتطوير هوياتهن وآرائهن. وجزء من ذلك هو الاختلاف مع ما يعتبرونه رقابة أبوية فالمراهقات الصعبات لسن صعبات بسبب الحقد، لكنهن يتصرّفن تحت تأثير التحولات البيولوجية الشديدة.

ضعي القواعد والحدود الأساسية

ضعي الحدود الأساسية

لوضع حدود للفتيات المراهقات، يحتاج الآباء إلى رسمها، وتعيين العواقب التي تناسب عمرهن، وتلك التي ستدخل حيز التنفيذ إذا تم انتهاك القواعد، ومع ذلك، فإن العقوبة الشديدة ليست أفضل طريقة عند التعامل مع الفتيات المراهقات الصعبات. حيث يمكن للعقاب أن يزيد الأمور سوءاً.

تواصلي معها

تواصلي معها

عليك التواصل مع ابنتك المراهقة قدر الإمكان. استمعي جيداً إليها وشاركيها الآراء، فالتواصل المفتوح والمستمر بين الآباء والمراهقين له العديد من الفوائد الإيجابية، أهمها انخفاض سلوكيات المراهقين التي تنطوي على مخاطر

تعاطفي معها

تعاطفي معها

إن الحفاظ على التعاطف أمر ضروري، وهي لا تساعد المراهقين فقط ولكن الآباء أيضاً، فقد وجدت إحدى الدراسات أننا نتعامل بشكل أفضل مع المشاعر السلبية للآخرين من خلال تقوية تعاطفنا.

ركزي على إيجابياتها

انظري إلى إيجابياتها

حتى عندما تتعاملين مع مراهقة صعبة، فغالباً ما تكون هناك لحظات إيجابية أيضاً. يمكن التركيز على إبرازها، تأكدي أنها تقدرك، حتى لو لم تكن الأجواء جيدة بينك وبينها.

دعيها تخاطر

دعيها تخاطر

المخاطرة ليست دائماً أمراً سيئًا للفتيات المراهقات، حيث يعد مستوى معين من المخاطرة الإيجابية والآمنة أمراً ضرورياً للمراهقين لتطوير إحساسهم واكتساب احترام الذات. تشمل أنشطة المخاطرة الصحية الأداء والسفر والمغامرات الخارجية والتحديات والدخول في مواقف اجتماعية جديدة.

لا تقلقي من الأشياء الصغيرة

لا تقلقي من الأشياء الصغيرة

غالباً ما تريد الفتيات المراهقات التعبير عن أنفسهن من خلال صبغ شعرهن باللون الأرجواني أو الحصول على ثقب جديد في الأذن، أو الاستماع إلى الموسيقى التي يكرهها الآباء أفضل نهج هو مسايرتها في هذه الأمور، حتى لا تشعر بالسيطرة ويجعلها تفكر بأن تتخطى حدود الخطر. بل اصبري عليها وتعاطفي معها.

خذا رأيها

خذا رأيها

أظهري أنت ووالدها الثقة في ابنتك من خلال أخذ رأيها بعين الاعتبار. وضعي بينك وبينها شرطاً إن كان ما قلته أنت هو الصحيح، في مسألة ما، دعيها تضع توقعاتها، وانتظرا معاً نتائج آرائكما.

اطلبي المساعدة

اطلبي المساعدة

يجب ألا يتردد الآباء في طلب المساعدة عند التعامل مع الفتيات المراهقات الصعبات. قد يعني ذلك التحدث مع اختصاصية نفسية وتربوية، وهذا يفيد الفتيات المراهقات جداً في أوقاتهن المضطربة، وخذي بعين الاعتبار أن سنوات المراهقة لا تدوم لفترة طويلة. وأن التعامل مع ابنة مراهقة صعبة سيصبح مجرد ذكرى.